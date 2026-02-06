Edit Profile
    ১২ বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে! এবার ফিরবে সৌভাগ্য, বৃহস্পতির মহাগোচরে ৫ রাশির সোনার সময় শুরু

    ২০২৬ সালে বৃহস্পতির চলনে আসতে চলেছে এক বড় পরিবর্তন। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থান এবং তার 'মার্গী' বা সরাসরি চলন বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে রাজযোগের মতো ফলাফল নিয়ে আসবে।

    Published on: Feb 06, 2026 8:01 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং সৌভাগ্যের কারক গ্রহ বলে মনে করা হয়। ২০২৬ সালে বৃহস্পতির চলনে আসতে চলেছে এক বড় পরিবর্তন। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থান এবং তার 'মার্গী' বা সরাসরি চলন বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে রাজযোগের মতো ফলাফল নিয়ে আসবে।

    জানুন দেবগুরুর এই কৃপায় কোন রাশিগুলি সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছে:

    ১. মিথুন রাশি (Mithun Rashi)

    বৃহস্পতি এই রাশিতেই মার্গী হচ্ছে, তাই সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে মিথুন রাশির জাতকদের ওপর। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। ক্যারিয়ারে বড় কোনো পদের হাতছানি আসতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

    ২. সিংহ রাশি (Singh Rashi)

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত শুভ। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে লাভের সম্ভাবনা প্রবল। সামাজিক মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

    ৩. তুলা রাশি (Tula Rashi)

    তুলা রাশির নবম স্থানে বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি থাকবে। এর ফলে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এই রাশির জাতকরা। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার যোগ তৈরি হচ্ছে। আধ্যাত্মিক কাজে রুচি বাড়বে এবং দূরপাল্লার ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

    ৪. ধনু রাশি (Dhanu Rashi)

    বৃহস্পতির এই রাশি পরিবর্তন ধনু রাশির বিবাহিত জীবনে মাধুর্য নিয়ে আসবে। অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership Business) বড় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা থাকলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে।

    ৫. কুম্ভ রাশি (Kumbha Rashi)

    কুম্ভ রাশির পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির প্রভাব থাকবে। এর ফলে সন্তান সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারেন। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন বা নতুন কোনো সৃজনশীল কাজ শুরু করতে চাইছেন, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল।

