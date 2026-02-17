দোলের আগেই জীবনে লাগবে সাফল্যের রং! বৃহস্পতির মার্গী দশায় ৫ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরবে

দোলের আগেই জীবনে লাগবে সাফল্যের রং! বৃহস্পতির মার্গী দশায় ৫ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরবে
দোল পূর্ণিমা বা হোলি উৎসবের আগে গ্রহমন্ডলে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। দেবগুরু বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে বক্রী দশা কাটিয়ে পুনরায় 'মার্গী' বা সোজা পথে চলবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির এই গতি পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়, বিশেষ করে যখন এটি উৎসবের মরসুমে ঘটে।
বৃহস্পতির মার্গী হওয়ার ফলে ২০২৬ সালের হোলি কোন কোন রাশির জন্য রঙের মতোই রঙিন এবং সৌভাগ্যময় হতে চলেছে, তা জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতিকে সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং সৌভাগ্যের কারক গ্রহ মনে করা হয়। যখন বৃহস্পতি মার্গী হন, তখন তাঁর ইতিবাচক প্রভাব জাতকদের জীবনে দ্বিগুণ গতিতে পড়তে শুরু করে। ২০২৬ সালের মার্চের শুরুতে বৃহস্পতির এই চলন পরিবর্তন মূলত ৫টি রাশির জাতকদের জন্য অর্থ ও সাফল্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে। দোল উৎসবের রঙের সাথে সাথে তাঁদের জীবনে আসবে উন্নতির জোয়ার।
কোন কোন রাশির ভাগ্য চমকাবে?
১. মিথুন রাশি (Gemini):
বৃহস্পতি এই রাশিতেই মার্গী হতে চলেছেন। এর ফলে মিথুন রাশির জাতকরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন।
ব্যক্তিত্ব: আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে।
ক্যারিয়ার: দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুখবর এই হোলির আগেই পেতে পারেন। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ সময়।
২. মেষ রাশি (Aries):
বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে মেষ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে।
সাফল্য: আপনার সাহস ও বুদ্ধিমত্তা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে।
ব্যক্তিগত: পরিবারে কোনো শুভ কাজের আয়োজন হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে।
৩. কন্যা রাশি (Virgo):
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই পরিবর্তন ভাগ্যের সহায়ক হবে।
বিনিয়োগ: শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা আসতে পারে।
ভ্রমণ: হোলির ছুটিতে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার কেরিয়ারের জন্য ফলপ্রসূ হবে।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius):
যেহেতু বৃহস্পতি ধনু রাশির অধিপতি, তাই তাঁর মার্গী হওয়া আপনার জন্য রাজযোগের সমান।
শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ সময়। যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।
দাম্পত্য: বিবাহিত জীবনে মাধুর্য বাড়বে এবং জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে লাভবান হবেন।
৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius):
সূর্যগ্রহণের ঝঞ্ঝা কাটিয়ে হোলির আগে কুম্ভ রাশির জাতকরা স্বস্তি পাবেন।
আর্থিক: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
স্বাস্থ্য: দীর্ঘদিনের অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কেন এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ? (Astrological Logic)
জ্যোতিষীদের মতে, বৃহস্পতি যখন মিথুন রাশিতে মার্গী হন, তখন তা বৌদ্ধিক বিকাশ এবং যোগাযোগের দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ২০২৬ সালের হোলিতে রঙের উৎসব পালনের সাথে সাথে এই গ্রহগত পরিবর্তন মানুষের চিন্তাধারায় পজিটিভিটি নিয়ে আসবে। এটি কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করবে।
সৌভাগ্য বৃদ্ধির সহজ উপায়
- বৃহস্পতির মার্গী দশার পূর্ণ সুফল পেতে হোলির আগে নিচের কাজগুলি করতে পারেন:
- প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।
- কপালে চন্দনের তিলক পরুন।
- অভাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বা হলুদ রঙের খাদ্য দান করুন।