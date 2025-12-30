Astrology: পুজোয় বাঁধা তাগা হাতে কতদিন পরা উচিত? রয়েছে কিছু নিয়ম! শাস্ত্রমতে রইল টিপস

Astrology: পুজোয় বাঁধা তাগা হাতে কতদিন পরা উচিত? রয়েছে কিছু নিয়ম! শাস্ত্রমতে রইল টিপস
পুজো র পর হাতে থাকা ধাগা নিয়ে কিছু জ্যোতিষমত দেখে নেওয়া যাক।
বহু সময়ই বাড়িতে বা মন্দিরে পুজোর পর ভক্তদের হাতে তাগা পরানোর রীতি দেখা যায় হিন্দুধর্মে। হিন্দুধর্ম মতে এই তাগা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তবে একটা সময় এই তাগা পুরনো হতে থাকে। সেক্ষেত্রে সেই তাগা হাতে পরা শুভ নাকি অশুভ, তা নিয়ে রয়েছে বেশ কিছু জল্পনা। দেখা যাক, হাতে তাগা থাকলে, তা কতদিন পর্যন্ত রাখা উচিত।
বলা হচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বলা হয় যে ভগবান বিষ্ণুর বামন অবতার রাক্ষসদের রাজা বালির হাতে তাগা বেঁধেছিলেন। একই সময়ে, পূজা, হোম যজ্ঞের পর ইত্যাদির পরে, পুরোহিতরা অনেক সময়ই ভক্তদের হাতে তাগা বেঁধে দেন। এটিকে শুভ বলে মনে করা হয়।
তাগা বাঁধার নিয়ম:-
তাগা বাঁধার সময় মুঠো বন্ধ করে মাথা ঢেকে রাখার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।
-তাগা ৩,৫ বা ৭ বার মোড়ানো শুভ বলে মনে করা হয়।
-ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, পুরুষ এবং অবিবাহিত মেয়েদের ডান হাতে রক্ষাসূত্র হিসাবে তাগা বেঁধে রাখা উচিত এবং বিবাহিত মহিলাদের বাম হাতে রক্ষাসূত্র হিসাবে তাগা বেঁধে রাখা উচিত।
- বন্ধ মুষ্টিতে দক্ষিণা রাখতে ভুলবেন না। এই দক্ষিণা তাকে দেওয়া উচিত যিনি তা বাঁধছেন।
( Vastu shastra Tips: বাড়ির ঈশান কোণে ভুলেও এই জিনিসগুলি রেখে দেননি তো! বাস্তুটিপস দেখে নিন)
(Nakshatra Gochar: কর্মফলদাতা শনিদেবের নক্ষত্রে গুরুর প্রবেশ!কর্কট সহ এই রাশিগুলি লাকি)
কখন তাগা খোলা উচিত?
দীর্ঘ সময় ধরে কব্জিতে তাগা বেঁধে রাখা উচিত নয়। যখন এর রঙ উঠতে শুরু করে বা ছিঁড়ে যেতে শুরু করে, তখন এটি পরা অশুভ। এমন পরিস্থিতিতে তাগার বেষ্টনীটি খুলে ফেলতে হবে। বিশ্বাস অনুসারে, কব্জি ২১ দিনের জন্য হাতে বেঁধে রাখা উচিত। এর পরে, এটি খুলে ফেলতে হবে। কারণ ২১ দিন পর এর ইতিবাচক প্রভাব শেষ হয়ে যায়, বলে বিশ্বাস করা হয়।
যা করনীয়:-
তাগা খুলে ফেলার পর যেকোনও জায়গাতেই ছুঁড়ে ফেলবেন না। এটি বাড়ির একটি পাত্রে রেখে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ছাড়া তাগাকে গাছে বেঁধে বা নদীতে ফেলে দেওয়া যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)