    Vastu shastra Tips: বাড়ির ঈশান কোণে ভুলেও এই জিনিসগুলি রেখে দেননি তো! বাস্তুটিপস দেখে নিন

    বাড়ির ঈশাণ কোনে কোন জিনিস না রাখা শুভ,তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 27, 2025 10:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তুশাস্ত্র টিপস বহু সময়ই আমাদের নানান সুখ, সমৃদ্ধির দিশা দেখিয়ে থাকে। বাড়ির ভিতর কোন দিকে কোন জিনিসটি কোনদিকে রাখলে, তা সুখ এনে দেবে, তা নিয়ে রয়েছে বাস্তুমতে নানান পরামর্শ। এই বাস্তুশাস্ত্রমতেই ঈশান কোণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ঈশান কোণে বহু জিনিস যেমন রাখলে সংসারে সুখ বৃদ্ধি হয়, তেমনই বহু জিনিস না রাখারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন জিনিস বাড়ির ঈশান কোণে রাখলে তা সুখ ডেকে আনে, আর কোন কোন জিনিস ঈশাণ কোণে রাখা শুভ নয়, তা দেখে নিন।

    বাড়ির ঈশান কোণে ভুলেও এই জিনিসগুলি রেখে দেননি তো! বাস্তুটিপস দেখে নিন
    বাড়ির ঈশান কোণে ভুলেও এই জিনিসগুলি রেখে দেননি তো! বাস্তুটিপস দেখে নিন

    ঈশাণ কোণ কোনটি?

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, উত্তর-পূর্ব কোণ জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা এবং সমৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। এই কোণটি পরিষ্কার, খোলা এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাখলে বাড়িতে শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি আসে। এই দিকে, ভারী জিনিসপত্র এবং এলোমেলো জিনিসপত্র আপনার বুদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

    উত্তর-পূর্ব কোণকে দেবতাদের স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই এখানে পূজা, বা বাড়ির পুজোর ঘর তৈরি করা উত্তম। এই দিকে জলের ট্যাঙ্ক, ছোট ঝর্ণা, মাটির পাত্র বা জলের পাত্র রাখলে ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সকালের সূর্যের আলো উত্তর-পূর্ব কোণে শুভ শক্তি সঞ্চার করে, তাই এই দিকটি খোলা এবং উজ্জ্বল রাখা উচিত।

    কোন জিনিসগুলি ঈশাণ কোনে রাখা শুভ নয়?

    উত্তর-পূর্ব কোণে আলমারি, লোহার আলমারি বা ভারী জিনিস রাখলে শক্তির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, বলে বিশ্বাস করে বাস্তুশাস্ত্র। এই দিকে স্নানঘর বা বাথরুম রাখলে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। উত্তর-পূর্ব কোণে গ্যাস, স্টোভ বা হিটারের মতো আগুন-সম্পর্কিত জিনিসপত্রও এড়িয়ে চলা উচিত। উত্তর-পূর্ব কোণ সর্বদা পরিষ্কার এবং সুসংগঠিত রাখা উচিত, অন্যথায় নেতিবাচক শক্তি জমা হতে পারে, যা আপনার বিচক্ষণতা এবং চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

    বলা হচ্ছে এই উত্তর পূর্ব কোণে সর্বদাই নজর রাখা উচিত, যাতে সেদিক দিয়ে বাড়িতে আলো প্রবেশ করতে পারে। তাতে সংসারে শুভ ফল আসে। এই দিকে জল সম্পর্কিত কোনও জিনিস রাখা শুভ।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

