গুরুদেব সোজা পথে চললেই জীবন বদলাবে ৩ রাশির! ১১ মার্চে মার্গী হবেন সেই বৃহস্পতি, সুফল পাবেন কারা
সোজা পথে চলবেন দেবগুরু বৃহস্পতি। তার সুফল পাবেন তিন রাশির জাতক। কারা তাঁরা? জেনে নিন এখনই।
আগামী মাসে গ্রহমন্ডলীর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শুভ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আগামী ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি (Jupiter) মিথুন রাশিতে তাঁর বক্রী চলন ত্যাগ করে 'মার্গী' বা সোজা পথে চলতে শুরু করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির এই গতি পরিবর্তন অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে গণ্য করা হয়, যা বেশ কিছু রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।
১১ মার্চ বৃহস্পতির এই মার্গী হওয়ার ঘটনা ৩ রাশির জীবনে সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।অর্থ ও সম্মানে ভরবে জীবন!
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতি বা গুরুকে সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং ভাগ্যের কারক গ্রহ মনে করা হয়। যখন বৃহস্পতি বক্রী (Retrograde) থাকে, তখন অনেক সময় শুভ কাজে বিলম্ব বা আর্থিক অগ্রগতিতে বাধা দেখা দেয়। কিন্তু ১১ মার্চ ২০২৬ থেকে বৃহস্পতি যখন মিথুন রাশিতে মার্গী হবে, তখন থমকে থাকা কাজগুলো দ্রুত গতিতে এগোতে শুরু করবে। এই পরিবর্তনটি বিশেষ করে শিক্ষা, ব্যাংকিং, ধর্ম এবং বিচারব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে।
বৃহস্পতির মার্গী হওয়ার জ্যোতিষতাত্ত্বিক তাৎপর্য
বৃহস্পতি মার্গী হওয়ার অর্থ হলো শক্তির সঠিক সঞ্চার। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতির এই চলন মানুষের বুদ্ধি ও যোগাযোগের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজে এক ধরণের ভারসাম্য তৈরি হবে। বিশেষ করে যে ৩টি রাশির ওপর বৃহস্পতির সরাসরি শুভ দৃষ্টি পড়বে, তাঁদের জীবন ১০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত (রাশি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত) থাকবে অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ইতিবাচক।
এই ৩ রাশির ওপর বর্ষাবে বৃহস্পতির আশীর্বাদ:
১. মিথুন রাশি (Gemini): আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও কেরিয়ারে বড় সাফল্য
বৃহস্পতি আপনার নিজের রাশিতেই মার্গী হচ্ছে। ফলে এর সবথেকে বেশি সুফল আপনিই ভোগ করবেন।
- মানসিক শান্তি: দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ও অস্থিরতা দূর হবে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরণের গাম্ভীর্য ও আকর্ষণ ফিরে আসবে।
- কেরিয়ার: যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছিলেন বা চাকরির ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন, তাঁদের জন্য ১১ মার্চের পরের সময়টি হবে আশীর্বাদের মতো। পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্টের প্রবল যোগ রয়েছে।
২. তুলা রাশি (Libra): ভাগ্যোদয় ও বিদেশ যাত্রার যোগ
তুলা রাশির নবম ভাবে বা ভাগ্য স্থানে বৃহস্পতির এই চলন ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।
- বিদেশ ভ্রমণ: যারা বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির জন্য যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। দীর্ঘ দূরত্বে কোনো ধর্মীয় ভ্রমণের যোগ রয়েছে।
- পারিবারিক সুখ: গুরুজনদের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে বড় কোনো আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): হঠাত অর্থ প্রাপ্তি ও প্রেমে সাফল্য
আপনার রাশির পঞ্চম ভাবে বৃহস্পতির মার্গী হওয়া প্রেম ও সন্তান সম্পর্কিত সুসংবাদ নিয়ে আসবে।
- আর্থিক লাভ: শেয়ার বাজার, লটারি বা পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে হঠাত বড় অংকের টাকা হাতে আসতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে।
- সম্পর্ক: অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা বহুদূর এগোবে। যারা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে সম্পর্কের গভীরতা বাড়বে।
বৃহস্পতির শুভ ফল লাভের উপায়
মার্গী বৃহস্পতির পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে আপনি নিচের সহজ প্রতিকারগুলো পালন করতে পারেন:
- প্রতি বৃহস্পতিবার কপালে হলুদ বা কেশরের তিলক লাগান।
- স্নানের জলে সামান্য হলুদ মিশিয়ে স্নান করুন।
- কলা গাছে জল অর্পণ করুন এবং গরুকে ছোলার ডাল ও গুড় খাওয়ান।
- 'ওঁ বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্রটি নিয়মিত ১০৮ বার জপ করুন।
২০২৬ সালের ১১ মার্চের এই গ্রহ পরিবর্তন মিথুন, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। বৃহস্পতির কৃপায় আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সময় এবার এসে গেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও সৎ পথ অবলম্বন করলে এই সময়টি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।