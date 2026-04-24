    Money Astrology from 18th June: ২ মাস পরেই এই ৩ রাশির উপরে হবে টাকার বৃষ্টি! জুড়ে আছে শনির নক্ষত্রের গোচর

    Money Astrology from 18th June: জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অধিপতি দেবগুরু বৃহস্পতিকে সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং সৌভাগ্যের কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, শনিদেবকে মনে করা হয় কর্মফলদাতা। আগামী ১৮ জুন একটি অত্যন্ত বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে।

    Published on: Apr 24, 2026 10:58 AM IST
    By Ayan Das
    Money Astrology from 18th June: জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অধিপতি দেবগুরু বৃহস্পতিকে সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং সৌভাগ্যের কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, শনিদেবকে মনে করা হয় কর্মফলদাতা। আগামী ১৮ জুন একটি অত্যন্ত বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। বৈদিক জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, বৃহস্পতি তার নক্ষত্র পরিবর্তন করে শনির নক্ষত্রে (শতভিষা বা অনুরাধা নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট পর্যায়) প্রবেশ করবে। শনি এবং বৃহস্পতির এই নাক্ষত্রিক সংযোগ জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে গণ্য হয়। যখন জ্ঞানের কারক বৃহস্পতি শনির নক্ষত্রে অবস্থান করে, তখন মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে। এই বিশেষ গোচরের প্রভাবে ১২টি রাশির জীবনেই পরিবর্তন আসবে, তবে তিনটি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি হবে স্বপ্নের মতো।

    মেষ রাশি- অঢেল সম্পদের যোগ

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের এই গোচর আশীর্বাদস্বরূপ। বৃহস্পতির কৃপায় আপনার আয়ের নতুন নতুন উৎস তৈরি হবে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তারা সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পাশাপাশি বড় কোনো দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনও বড় বিনিয়োগ করলে সেখান থেকে দ্বিগুণ লাভ হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিবাদ থাকলে তা আপনার পক্ষে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন রাশি- ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন

    মিথুন রাশির জন্য বৃহস্পতির এই অবস্থান ভাগ্যোদয় ঘটাবে। আপনি যে কাজে হাত দেবেন, সেখানেই সফলতা পাবেন। বিশেষ করে যারা শিক্ষা বা গবেষণার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি স্বর্ণালী। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবেন। সামাজিক মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হবে যা আপনার ভবিষ্যৎ কেরিয়ারে সহায়ক হবে।

    সিংহ রাশি- কেরিয়ার ও ব্যবসায় চমক

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতি ও শনির এই নাক্ষত্রিক দশা রাজযোগের সমান ফল দেবে। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাদের জন্য ২০২৬ সালটি হবে শ্রেষ্ঠ সময়। হঠাত করে লটারি বা শেয়ার বাজার থেকে বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে এবং বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সময়টি অনুকূল থাকবে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

