Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৩ দিন পরেই বাম্পার লাক! বৃহস্পতি আর শুক্রের নবপঞ্চম যোগে কপাল ফিরবে কোন তিন রাশির

    বৃহস্পতি ও শুক্রের এই মহামিলনে কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে, কাদের জীবনে আসবে টাকার জোয়ার ও রাজকীয় সুখ, জেনে নিন।

    Published on: Feb 20, 2026 12:28 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গ্রহমন্ডলীর বিন্যাসে একটি অত্যন্ত বিরল ও শক্তিশালী যোগ তৈরি হতে চলেছে। দেবগুরু বৃহস্পতি এবং সুখ-বিলাসের কারক গ্রহ শুক্র একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থান করে তৈরি করছে 'নবপঞ্চম রাজযোগ'। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগকে অত্যন্ত শুভ এবং সমৃদ্ধিদায়ক বলে মনে করা হয়।

    ৩ দিন পরেই বাম্পার লাক! বৃহস্পতি আর শুক্রের নবপঞ্চম যোগে কপাল ফিরবে কোন তিন রাশির
    ৩ দিন পরেই বাম্পার লাক! বৃহস্পতি আর শুক্রের নবপঞ্চম যোগে কপাল ফিরবে কোন তিন রাশির

    বৃহস্পতি ও শুক্রের এই মহামিলনে কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে, কাদের জীবনে আসবে টাকার জোয়ার ও রাজকীয় সুখ, জেনে নিন।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সন্তান ও ভাগ্যের কারক এবং শুক্রকে ধন, ঐশ্বর্য ও প্রেমের কারক মনে করা হয়। যখন এই দুই শুভ গ্রহ একে অপরের সঙ্গে নবপঞ্চম অবস্থানে থাকে, তখন মহাবিশ্বে এক ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ তৈরি হয়। ২০২৬ সালের এই গোচর মূলত ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাফল্যের নতুন দরজা খুলে দেবে।

    নবপঞ্চম রাজযোগ কী?

    জ্যোতিষ গণনা অনুসারে, যখন দুটি গ্রহ একে অপরের থেকে পঞ্চম এবং নবম ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে নবপঞ্চম যোগ বলা হয়। এই অবস্থানে গ্রহরা একে অপরের ওপর শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যার ফলে জাতকের জীবনে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত—উভয় প্রকার উন্নতি ঘটে। ২০২৬ সালে বৃহস্পতি ও শুক্রের এই ১২০ ডিগ্রির ব্যবধান রাজকীয় সুখ প্রদানের ক্ষমতা রাখে।

    যে ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যাবে এই রাজযোগে:

    ১. কর্কট রাশি (Cancer): ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্য

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আশীর্বাদের মতো।

    • কর্মজীবন: যারা দীর্ঘ সময় ধরে চাকরিতে পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হবে। বস ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
    • আর্থিক: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন যা ভবিষ্যতে বিপুল মুনাফা এনে দেবে।

    ২. কন্যা রাশি (Virgo): সামাজিক সম্মান ও পারিবারিক সুখ

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রের এই সংযোগ মান-সম্মান বৃদ্ধি করবে।

    • সম্পর্ক: অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ তৈরি হবে। পারিবারিক কোনো বিবাদ থাকলে তার মীমাংসা হয়ে যাবে।
    • সম্পদ: নতুন গাড়ি বা জমি কেনার পরিকল্পনা থাকলে এই সময়টি সবথেকে উপযুক্ত। আপনার নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত আপনাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বিদেশ যাত্রা ও শিক্ষায় উন্নতি

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি নতুন নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে।

    • শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের জন্য এই রাজযোগ অত্যন্ত শুভ। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সেই বাধা দূর হবে।
    • স্বাস্থ্য: দীর্ঘস্থায়ী কোনো শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাবেন। মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে।

    রাজযোগের ফল বৃদ্ধির উপায়

    যাদের কুণ্ডলীতে বৃহস্পতি বা শুক্র দুর্বল অবস্থানে আছে, তাঁরা এই শুভ যোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:

    • প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন এবং হলুদ রঙের মিষ্টি দান করুন।
    • শুক্রবার মা লক্ষ্মীকে সাদা ফুল ও বাতাসা অর্পণ করুন।
    • জপমালা নিয়ে 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ' এবং 'ওঁ শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।

    ২০২৬ সালের এই নবপঞ্চম রাজযোগ কেবল একটি জ্যোতিষীয় ঘটনা নয়, বরং এটি ত্যাগের বদলে প্রাপ্তির মাস। সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের সাথে এই শুভ যোগকে কাজে লাগাতে পারলে জাতক চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন।

    News/Astrology/৩ দিন পরেই বাম্পার লাক! বৃহস্পতি আর শুক্রের নবপঞ্চম যোগে কপাল ফিরবে কোন তিন রাশির

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes