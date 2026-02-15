Mahashivratri Puja Rituals: আজ রাতে মহাদেবের পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পরে ভুলেও করবেন না এই ৫টি কাজ! তাহলেই বিপদ

Edit Profile
    Mahashivratri Puja Rituals: আজ রাতে মহাদেবের পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পরে ভুলেও করবেন না এই ৫টি কাজ! তাহলেই বিপদ

    শিব মন্দিরে জলাভিষেক এবং বেলপাতা অর্পণের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করি। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পুরাণ মতে, শিব পুজো কেবল মন্দিরেই শেষ হয় না; মন্দির থেকে ফেরার পর আমাদের আচরণ ও কাজ নির্ধারণ করে সেই পুজোর সার্থকতা।

    Published on: Feb 15, 2026 4:51 PM IST
    By Suman Roy
    মহাশিবরাত্রিতে শিব মন্দিরে পুজো দেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ, পুজো সেরে বাড়ি ফেরার পর কিছু নিয়ম মেনে চলাও ততটাই জরুরি। অনেক সময় আমরা না জেনেই এমন কিছু ভুল করে ফেলি, যার ফলে পুজোর পূর্ণ ফল থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ২০২৬ সালের মহাশিবরাত্রিতে শিবের আশীর্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে মন্দির থেকে ফেরার পর কোন ৫টি কাজ ভুলেও করবেন না—তা জেনে নিন।

    আজ রাতে মহাদেবের পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পরে ভুলেও করবেন না এই ৫টি কাজ
    আজ রাতে মহাদেবের পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পরে ভুলেও করবেন না এই ৫টি কাজ

    শিব মন্দির থেকে ফিরে ভুলেও করবেন না এই ৫টি কাজ! অন্যথায় মিলবে না পুজোর পূর্ণ ফল

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; সারা দেশজুড়ে মহাদেব ও মা পার্বতীর আরাধনায় মগ্ন ভক্তকুল। শিব মন্দিরে জলাভিষেক এবং বেলপাতা অর্পণের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করি। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পুরাণ মতে, শিব পুজো কেবল মন্দিরেই শেষ হয় না; মন্দির থেকে ফেরার পর আমাদের আচরণ ও কাজ নির্ধারণ করে সেই পুজোর সার্থকতা। শাস্ত্রমতে, শিব মন্দির থেকে ফেরার পর ৫টি বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

    ১. মন্দির থেকে ফিরেই স্নান করবেন না

    অনেক সময় মন্দির থেকে আসার পর আমরা শরীর পরিষ্কার করার জন্য স্নান করি। কিন্তু শাস্ত্র মতে, পুজো দিয়ে ফেরার পর অন্তত এক থেকে দুই ঘণ্টা স্নান করা উচিত নয়। মনে করা হয়, পুজোর সময় যে আধ্যাত্মিক তেজ ও ইতিবাচক শক্তি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, স্নান করলে তার প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। তাই মন্দির থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে শান্ত হয়ে বসুন।

    ২. তামসিক খাবার ও নেশাদ্রব্য বর্জন

    মহাশিবরাত্রির পুজো দিয়ে আসার পর যদি আপনি বাড়িতে সাধারণ খাবারও খান, তবে তাতে যেন পেঁয়াজ বা রসুনের মতো তামসিক উপাদান না থাকে। এছাড়া মন্দির থেকে ফিরে ধুমপান বা অন্য কোনো নেশাদ্রব্য সেবন করা মহাপাপ হিসেবে গণ্য হয়। এই কাজগুলো করলে শরীর ও মনের পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং মহাদেব রুষ্ট হতে পারেন।

    ৩. বিশ্রাম বা দিবানিদ্রা এড়িয়ে চলুন

    শিবরাত্রির দিন মন্দির থেকে পুজো দিয়ে ফেরার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া অশুভ বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে দিনের বেলা ঘুমানো (দিবানিদ্রা) শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। শিবরাত্রির মূল তাৎপর্য হলো 'জাগরণ'। তাই মন্দির থেকে ফেরার পর জপ, ধ্যান বা শিব চালিশা পাঠের মাধ্যমে নিজের চেতনাকে জাগ্রত রাখা উচিত।

    ৪. পরিবারের সদস্য বা অন্যের সাথে বিবাদ নয়

    মন্দির থেকে এক বুক শান্তি নিয়ে ফেরার পর বাড়ির লোকজনের সাথে চিৎকার করা বা অহেতুক বিবাদে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। বিশেষ করে নারী, বয়স্ক বা কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে মন্দিরে দর্শন সেরে এসে অপমান করবেন না। ক্রোধ বা অহংকার আপনার সমস্ত পুণ্য ফল নষ্ট করে দিতে পারে।

    ৫. পাদুকা বা জুতোর সঠিক ব্যবহার

    মন্দির থেকে ফিরে জুতো-চটি যত্রতত্র ছুড়ে ফেলবেন না। পুজোর সময় মন যে অবস্থায় থাকে, বাড়ি ফেরার পরও সেই গাম্ভীর্য বজায় রাখুন। মন্দির থেকে ফিরেই অন্য কোনো জাগতিক বিনোদন বা পরনিন্দায় মগ্ন না হয়ে কিছুক্ষণ মহাদেবের কথা চিন্তা করুন।

    কেন এই নিয়মগুলি পালন করবেন? (Astrological Reason)

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, মহাশিবরাত্রির দিন মহাকাশে গ্রহের অবস্থান এমন থাকে যে মানুষের আজ্ঞাচক্র অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

    • শক্তির সংরক্ষণ: পুজোর সময় প্রাপ্ত ইতিবাচক 'ভাইব্রেশন' শরীরে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ওপরের নিয়মগুলি সহায়ক।
    • মানসিক শান্তি: মন্দির থেকে ফেরার পর শান্ত থাকলে 'চন্দ্র' গ্রহের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়, যা আপনার সারা বছরের মানসিক শান্তি ও পারিবারিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

    মহাশিবরাত্রি হলো আত্মশুদ্ধির উৎসব। মন্দির থেকে ফিরে আমরা যদি এই সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলি, তবেই ভোলেনাথের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে প্রকৃত সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। মনে রাখবেন, ভক্তি কেবল মন্দিরে নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

