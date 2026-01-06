মকর সংক্রান্তিতে শনির রাশিতে প্রবেশ করবে সূর্য, ভাগ্য পরিবর্তন হবে এই রাশিদের
হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও মকর সংক্রান্তিকে অত্যন্ত বিশেষ একটি দিন বলে মনে করা হয়। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী আগামী ১৪ জানুয়ারি সূর্য ধনু রাশি ত্যাগ করে প্রবেশ করবে শনির রাশি মকর রাশিতে। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তন বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে।
বর্তমানে শনি রয়েছে মীন রাশিতে। সূর্য এবং শনির এই বিশেষ মিলন কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে যার ফলে কর্মজীবন সম্পদ এবং সম্মানে উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক মকর সংক্রান্তিতে কোন রাশির জাতক-জাতিকারা লাভবান হবেন।
মেষ রাশি: গ্রহদের রাজা সূর্য মকর রাশিতে দশম স্থানে অবস্থান করার জন্য এই রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে। পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এই রাশি জাতক জাতিকাদের জীবনে। নতুন চাকরির জন্য আপনার অনুসন্ধান সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য লাভের যোগ রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে কাটাবেন ভালো সময়। স্বাস্থ্য থাকবে ভালো।
বৃষ রাশি: মকর সংক্রান্তিতে সূর্য এই রাশিচক্রের নবম ঘরে অবস্থান করার জন্য বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা ভাইবোন এবং পিতামাতার কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে অর্থ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় ভ্রমণ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন সবকিছুই হবে ভালো।
সিংহ রাশি: সূর্যের স্থান পরিবর্তনের কারণে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। যে কোনও আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এই রাশির জাতক জাতিকাদের। অর্থ উপার্জন করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারবেন আপনি।
মকর রাশি: সূর্যর এই স্থান পরিবর্তনের কারণে মকর রাশির জাতক জাতিকাদের সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যারা তাদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে জীবনে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
