Mangal gochar: সিংহ, মেষ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে তুমুল উন্নতির যোগ আসন্ন! মঙ্গলের গোচরে লাভ কাদের?
জানুয়ারি মাসে মঙ্গল মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। মকর রাশির শাসক গ্রহ হলেন শনি। মঙ্গল মকর রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই কিছু রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে।
মঙ্গলকে গ্রহের সেনাপতি বলা হয়। যে মঙ্গলের গতি শীঘ্রই পরিবর্তিত হতে চলেছে। জানুয়ারি মাসে মঙ্গল মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। মকর রাশির শাসক গ্রহ হল শনি। মঙ্গল মকর রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ১২ টি রাশির সমস্ত রাশির উপর প্রভাব দেখা যাবে।
মঙ্গলের গোচর নতুন বছরে একটি শুভ সময় এনে দেবে। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
মেষ
মঙ্গলের শুভ প্রভাবের সাথে, ব্যবসা সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি অনেককে অবাক করে তুলবে। নাম ও কাজ দুটোই সমাজে সম্মান অর্জন করবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। কিছু লোক তাদের ভাইবোনদের সাথে ভাল সময় কাটাবে। স্থগিত কাজও গতি পাবে।
সিংহ
গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের ট্রানজিটকে সিংহ রাশির মানুষের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। ব্যবসার অসুবিধা দূর হতে শুরু করবে। মঙ্গলের কৃপায় শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনায় নিয়োজিত থাকবে। আপনি সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আর্থিক সমস্যাগুলিও ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে।
কর্কট
কর্কট গ্রহের সর্বাধিনায়ক মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট কর্কট রাশির মানুষের উপকার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি নিজে থেকেই শেষ হতে শুরু করবে। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকুরীজীবীরা তাঁদের বস এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পরিবারের সঙ্গে হাঁটতে যেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনেও মাধুর্য থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।