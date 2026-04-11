    Nil Puja 2026: ১৩ না ১৪, কবে পালন করবেন নীলষষ্ঠী? পালন করতে হবে কোন কোন নিয়ম?

    Nil Puja 2026: প্রতিবছরের মতো এই বছরেও চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন পালন করা হবে নীল ষষ্ঠী। মহাদেব এবং মাতা পার্বতীর বিবাহ উৎসবের তিথিতেই পালন করা হয় নীল ষষ্ঠীর ব্রত। এই বিশেষ দিনে সন্তানের কল্যাণ কামনা করে নির্জলা উপবাস করেন মায়েরা।

    Published on: Apr 11, 2026 12:37 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নীল ষষ্ঠী ব্রত প্রসঙ্গে

    পুরাণ মত অনুযায়ী, মহাদেব এবং দেবী পার্বতীর বিয়ে এই দিন সম্পন্ন হয় বিভিন্ন রীতি রীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এই দিন রাজা নীলধ্বজ নিজের কন্যা অর্থাৎ মা পার্বতীকে মহাদেবের হাতে তুলে দেন। নীলযাত্রা উপলক্ষে গোটা চৈত্র মাস ধরে পালন করা হয় সন্ন্যাস ব্রত। সবশেষে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন পালন করা হয় নীল যাত্রা উৎসব।

    আরও বলুন: বাড়িতে নিত্যদিন তুমুল অশান্তি লেগেই আছে? শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই ৪টি জিনিস সরিয়ে ফেলুন

    নীল ষষ্ঠী ব্রত পালন

    নীল ষষ্ঠী উপলক্ষে মহাদেবের কাছে সন্তানদের মঙ্গল কামনা করে বাতি জ্বালান মায়েরা। সকাল থেকে উপোস করে সন্ধ্যেবেলা পুজো দিয়ে ব্রত ভঙ্গ করেন গৃহিণীরা।

    ব্রত পালনের উপকরণ

    এই দিন গঙ্গা মাটি, বেলপাতা, গঙ্গাজল, দুধ, দই, ঘি মধু, কলা, বেলের কাঁটা, বেল এবং মহাদেবের পছন্দের যে কোনও ফুল অর্পণ করতে পারেন আপনি।

    আরও বলুন: উত্তর ভাদ্রপদে প্রবেশ করছেন বুধ! ৩ রাশির ভাগ্যবদল, রাজযোগে হাতে আসবে টাকা

    ব্রত পালন করার নিয়ম

    নীল ষষ্ঠীর দিন উপোস থাকার পর সন্ধ্যেবেলা শিবের মাথায় বেলপাতা, ফুল এবং একটি ফল দিতে হয়। এরপর সন্তানের নামে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় মঙ্গল কামনার্থে। তবে ব্রত ভঙ্গ করলেও এই দিন আমিষ খাবার খাওয়া যায় না। ফল, সাবু অর্থাৎ ময়দার তৈরি খাবার খেতে হয় এই দিন। যদি সম্ভব হয় সন্ধক লবণ দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পারেন আপনি।

    নীল ষষ্ঠী যোগ

    ২০২৬ সালে নীল ষষ্ঠী পালন করা হবে আগামী ১৩ এপ্রিল অর্থাৎ ২৯ চৈত্র। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আগামী ১৩ এপ্রিল দুপুর ৩:২২ মিনিট থেকে বিকেল ৫:০২ মিনিটের মধ্যে পুজো সম্পন্ন হবে।

