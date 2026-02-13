Edit Profile
    আর তো মোটে চার দিনের অপেক্ষা! তার পরেই বিরল পঞ্চগ্রহী যোগে সুখ ফিরবে ৩ রাশির

    রাহু এবং সূর্যের মিলনে যেমন 'গ্রহণ যোগ' তৈরি হয়, তেমনই বুধ-শুক্রের মিলনে তৈরি হয় 'লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ'। এই বিপরীতধর্মী শক্তির সহাবস্থান ১২টি রাশির জীবনেই প্রবল প্রভাব ফেলবে।

    Published on: Feb 13, 2026 10:07 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের শুরুতেই মহাকাশ বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। তবে এই গ্রহণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে আলাদা, কারণ এই বিশেষ দিনে কুম্ভ রাশিতে মিলিত হতে চলেছে পাঁচটি শক্তিশালী গ্রহ। জ্যোতিষশাস্ত্রে একে বলা হয় 'পঞ্চগ্রহী যোগ'।

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী— সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র এবং রাহু একই সাথে অবস্থান করবে। রাহু এবং সূর্যের মিলনে যেমন 'গ্রহণ যোগ' তৈরি হয়, তেমনই বুধ-শুক্রের মিলনে তৈরি হয় 'লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ'। এই বিপরীতধর্মী শক্তির সহাবস্থান ১২টি রাশির জীবনেই প্রবল প্রভাব ফেলবে। তবে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি আক্ষরিক অর্থেই 'লটারি' জেতার মতো সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে।

    ১. মেষ রাশি (Aries): সাফল্যের নতুন শিখর

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই পঞ্চগ্রহী যোগ একাদশ ভাবে (আয়ের স্থান) সংগঠিত হচ্ছে। এর প্রভাবে আপনার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আর্থিক সমস্যা নিমেষেই মিটে যেতে পারে। যারা বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই সময়টি স্বর্ণালী সুযোগ। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া কোনো সাহসী পদক্ষেপ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবে, যা পদোন্নতির রাস্তা প্রশস্ত করবে। সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কোনো আয়ের উৎস আপনার সঞ্চয় বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

    ২. ধনু রাশি (Sagittarius): ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই পঞ্চগ্রহী যোগ অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। সূর্যের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং বৃহস্পতির দৃষ্টির কারণে আপনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী সময়টি অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আকস্মিক ধনলাভের যোগ রয়েছে। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক কাজের আয়োজন হতে পারে যা আপনার মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে।

    ৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): জীবনে আসবে বড় পরিবর্তন

    যেহেতু এই পঞ্চগ্রহী যোগ কুম্ভ রাশিতেই তৈরি হচ্ছে, তাই এই রাশির জাতকদের জীবনে এর প্রভাব হবে সবচেয়ে গভীর। বুধ ও শুক্রের উপস্থিতিতে আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম আকর্ষণ তৈরি হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনো বড় চুক্তি সাক্ষর করতে পারেন যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে। রাহু এখানে থাকা সত্ত্বেও সূর্য ও শুক্রের ইতিবাচক প্রভাব আপনাকে নেতিবাচক শক্তি থেকে রক্ষা করবে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে কোনো বড় সারপ্রাইজ পেতে পারেন।

    সূর্যগ্রহণ ও পঞ্চগ্রহী যোগের কুপ্রভাব এড়াতে করণীয়

    যদিও এই যোগটি অনেকের জন্য শুভ, তবুও গ্রহণ চলাকালীন নেতিবাচক শক্তির প্রভাব কমাতে কিছু বিশেষ নিয়ম মেনে চলা জরুরি:

    • জপ ও ধ্যান: গ্রহণ চলাকালীন 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা 'মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র' জপ করুন।
    • দান: গ্রহণের পর অসহায় মানুষদের কালো তিল, কম্বল বা অন্ন দান করা অত্যন্ত শুভ।
    • সতর্কতা: গর্ভবতী মহিলা এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের এই সময়ে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়।
