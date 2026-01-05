Edit Profile
    শনি-বৃহস্পতি মিলে তৈরি হবে গুরু গোচর, চার রাশির ব্যক্তিরা বসবেন টাকার গদিতে

    ২০২৫ সাল পেরিয়ে ২০২৬ সাল শুরু হয়ে গিয়েছে খুব সম্প্রতি, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে এমন কিছু ভালো সময় যা কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভীষণ লাভবান প্রমাণিত হবে।

    Published on: Jan 05, 2026 7:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৫ সাল পেরিয়ে ২০২৬ সাল শুরু হয়ে গিয়েছে খুব সম্প্রতি, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে এমন কিছু ভালো সময় যা কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভীষণ লাভবান প্রমাণিত হবে। ২০২৬ সালে তৈরি হতে চলেছে গুরু গোচর যোগ, যা সংগঠিত হবে শনি এবং বৃহস্পতির দ্বারা। এই দুই শক্তিশালী গ্রহ মিলে এমন একটি বিরল যোগ তৈরি করতে চলেছে, যার ফলে অর্থের প্রাপ্তি হতে চলেছে বেশ কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের।

    শনি-বৃহস্পতি মিলে তৈরি হবে গুরু গোচর

    শনি আগামী দিনে মীন রাশিতে গমন করছে এবং সারা বছর সেখানেই থাকবে। বৃহস্পতিও গমন করবে সিংহ রাশিতে। এই দুই রাশিতে বৃহস্পতি এবং শনির উপস্থিতি একটি যোগ তৈরি করবে, যার ফলে ২০২৬ সাল প্রমাণিত হবে খুব ভালো একটি বছরে। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন রাশি লাভবান হবে।

    বৃষ রাশি: ২০২৬ সাল বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে নিয়ে আসবে সুখের ছোঁয়া। জীবনে আসবে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সুখ। শনিদেবের আশীর্বাদে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এই রাশির জাতক-জাতিকারা। আপনার দক্ষতা অবশেষে পুরস্কৃত হবে।।

    মিথুন রাশি: ২০২৬ সাল মিথুন রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে। বৃহস্পতি, শনি এবং অন্যান্য গ্রহ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নিয়ে আসবে সাফল্য এবং সুখ। লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবেন এই রাশি জাতক-জাতিকারা।

    কর্কট রাশি: বৃহস্পতির গোচর কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নিয়ে আসবে আনন্দ। এই বছরটি আপনার জন্য দুর্দান্ত প্রমাণিত হতে পারে। আপনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করবেন এবং পরিবারেও আসবে সুখ এবং শান্তি।

    তুলা রাশি: এই রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে আসবে নতুন নতুন সুযোগ, যার ফলে জীবনে অনেক খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন আপনি। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে এই বছর। এছাড়াও প্রচুর অর্থ উপার্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

