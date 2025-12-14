Edit Profile
    Vastu shastra: বাড়িতে তুলসী গাছ রাখার সঠিক দিকটি জানেন তো? রইল বাস্তুশাস্ত্র টিপস

    তুলসী গাছ নিয়ে বাস্তুশাস্ত্রমতটি দেখে নিন।

    Published on: Dec 14, 2025 4:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    তুলসী গাছ শুধুমাত্র ধার্মিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, এমনটা নয়। এর ঔষধি গুণও এই গাছকে জনপ্রিয় করেছে। এদিকে, বাস্তুশাস্ত্রমত বলছে, বাড়িতে তুলসী গাছ যদি সঠিক দিকে রাখা যায়, তাহলে তা সংসারে সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে।বিশ্বাস করা হয়, ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় সেই বাড়ি, যেখানে তুলসী গাছকে পুজো করা হয়। দেখে নিন তুলসী গাছ নিয়ে বাস্তুশাস্ত্রমত কী বলছে?

    বাড়িতে তুলসী গাছ রাখার সঠিক দিকটি জানেন তো? রইল বাস্তুশাস্ত্র টিপস
    বাড়িতে তুলসী গাছ রাখার সঠিক দিকটি জানেন তো? রইল বাস্তুশাস্ত্র টিপস

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তুলসী গাছ লাগানো সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, এবং শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অতএব, উভয় দিনেই তুলসী গাছ লাগানো শুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তু অনুসারে, তুলসী গাছটি বাড়ির উত্তর, উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব দিকে লাগানো উচিত। এই দিকে তুলসী গাছ লাগালে ইতিবাচক শক্তি এবং ঘরে দেবী লক্ষ্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। প্রতিদিন তুলসী গাছের নিচে একটি প্রদীপ জ্বালানো উচিত। বিশ্বাস করা হয়, এটি বাড়িতে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনে। বলা হচ্ছে, খেয়াল রাখতে হবে, বাড়ির দক্ষিণ অংশে তুলসী গাছ কখনও লাগানো উচিত নয়, কারণ এটি বাস্তু ত্রুটি তৈরি করে। এটি আর্থিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে এবং মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়। রবিবার এবং একাদশীতে তুলসী পাতা ছিঁড়ে ফেলা উচিত নয়। এই দিনগুলিতে তুলসী পাতা স্পর্শ করাও অশুভ বলে মনে করা হয়। সোমবার, রবিবার, বুধবার এবং একাদশীতে তুলসী গাছ লাগানো উচিত নয়।

    মনে করা হয় যে, বাস্তু অনুসারে, ঘরে তুলসী লাগানোর অনেক উপকারিতা রয়েছে, বিশ্বাস করা হয় যে এটি পারিবারিক বিবাদ কমায়। এছাড়াও বলা হয়, কর্মস্থলে উন্নতির জন্য বৃহস্পতিবার একটি তুলসী গাছ হলুদ কাপড়ে বেঁধে কর্মস্থলে রাখলে, তা সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।ফলত, তুলসীগাছ বাড়িতে রাখার আগে, এই পরামর্শগুলি বিবেচনার বার্তা দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্রমত।

    (এই প্রতিবেদনের তথ্য সম্পূর্ণ মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

