    Vastu Tips: পুরনো বিল পার্সে রাখেন? বাস্তুশাস্ত্রমতে এটি কি আদৌ শুভ! রইল সমৃদ্ধির টিপস

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পার্সে রাখা সমস্ত কিছু সরাসরি আপনার ভাগ্য, অগ্রগতি এবং আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। 

    Published on: Nov 27, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পার্সে রাখা সমস্ত কিছু সরাসরি আপনার ভাগ্য, অগ্রগতি এবং আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। কিছু জিনিস পার্সে রাখলে অর্থের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, আবার কিছু জিনিস ধীরে ধীরে আর্থিক বাধা, নেতিবাচকতা এবং ঝামেলা তৈরি করে।

    বাস্তু শাস্ত্র: এই জিনিসগুলি আপনার পার্সে রাখবেন না, হতে পারে অর্থিক ক্ষতি

    অনেক সময় আমরা অজান্তেই এমন জিনিস পার্সে রাখি যা সরাসরি আমাদের অগ্রগতি এবং সুখের উপর প্রভাব ফেলে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পার্সে কী রাখা উচিত নয়।

    ওষুধ- বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পার্সে ওষুধ রাখা মোটেও শুভ বলে মনে করা হয় না। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ওষুধগুলি নেতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ঘরে ওষুধ রাখুন। আপনি যদি ভ্রমণের সময় ওষুধ নিয়ে যান তবে এটি একটি ব্যাগে নিয়ে যান।

    পুরানো বিল এবং রসিদ- বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, পুরানো বিল এবং রসিদগুলি পার্সে রাখা উচিত নয়। অনেকে পুরোনো বিল, এটিএম স্লিপ বা রসিদ পার্সে রাখেন। বাস্তুর মতে, এই কাগজগুলি নেতিবাচকতা নিয়ে আসে এবং অর্থের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। আপনি যত বেশি পরিচ্ছন্ন এবং সংগঠিত রাখবেন, তত বেশি অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে।

    ছেঁড়া বা নোংরা নোট- বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পার্সে ছেঁড়া বা নোংরা নোট রাখবেন না। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এই জাতীয় নোট অর্থের ক্ষতির কারণ হয়। পার্সে কেবল পরিষ্কার এবং সু-কন্ডিশনযুক্ত নোট রাখার চেষ্টা করুন।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, মরিচাযুক্ত চাবি, ভাঙা পিন, অপ্রয়োজনীয় মুদ্রা বা কোনও ধরণের অপ্রয়োজনীয় ধাতব জিনিস পার্সে রাখা উচিত নয়। এই আইটেমগুলি সম্পদের প্রবাহকে বাধা দেয় এবং মন এবং জীবন উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Vastu Tips: পুরনো বিল পার্সে রাখেন? বাস্তুশাস্ত্রমতে এটি কি আদৌ শুভ! রইল সমৃদ্ধির টিপস

