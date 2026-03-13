Edit Profile
    শুক্রের মেষ রাশিতে গোচর, এপ্রিল থেকে ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৩ রাশির! মিলবে আকস্মিক ধনলাভ ও বিলাসবহুল জীবন

    এপ্রিল মাসে শুক্রের মেষ রাশিতে প্রবেশ বেশ কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। বিশেষ করে যারা গ্ল্যামার জগত, শিল্পকলা বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদের মতো।

    Published on: Mar 13, 2026 11:09 AM IST
    By Suman Roy
    আগামী মাস অর্থাৎ এপ্রিল মাসে সুখ, সমৃদ্ধি এবং বিলাসিতার কারক গ্রহ শুক্রের রাশি পরিবর্তন হতে চলেছে। আগামী এপ্রিল ২০২৬-এ শুক্রদেব মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের এই গোচর বা রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শুক্র যখন মেষের মতো অগ্নি রাশি ও মঙ্গলের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তা মানুষের জীবনে উদ্যম ও বৈষয়িক উন্নতির নতুন জোয়ার নিয়ে আসে।

    শুক্রের মেষ রাশিতে গোচর, এপ্রিল থেকে ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৩ রাশির!
    মেষ রাশিতে শুক্রের এই গোচর কোন কোন রাশির জন্য সাফল্যের সোনালি সুযোগ বয়ে আনবে, তা জেনে নিন এখান থেকে।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র হলো প্রেম, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য এবং জাগতিক সুখের দেবতা। শুক্র যখন কোনো রাশিতে গোচর করেন, তখন সেই রাশির জাতকদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে শুক্রের মেষ রাশিতে প্রবেশ বেশ কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। বিশেষ করে যারা গ্ল্যামার জগত, শিল্পকলা বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদের মতো।

    শুক্র গোচরের জ্যোতিষতাত্ত্বিক প্রভাব

    মেষ রাশি হলো মঙ্গলের রাশি, যা সাহসের প্রতীক। শুক্রের এখানে অবস্থানে জাতকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই গোচরের ফলে মানুষের আকর্ষণী শক্তি বাড়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি নতুন বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত অনুকূল।

    এই ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের জোয়ার:

    ১. ধনু রাশি (Sagittarius): প্রেম ও সৃজনশীলতায় সাফল্য

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই গোচর পঞ্চম ভাব বা প্রেম ও সন্তান স্থানে প্রভাব ফেলবে।

    • সম্পর্ক: যারা দীর্ঘদিনের প্রেম ঘটিত জটিলতায় ভুগছিলেন, তাঁদের সম্পর্কের উন্নতি হবে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে।
    • আর্থিক লাভ: সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ধনু রাশির জাতকরা এই সময়ে বড় কোনো চুক্তি পেতে পারেন। আকস্মিক কোনো উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): আয় বৃদ্ধি ও সুসংবাদ

    মিথুন রাশির জাতকদের একাদশ ভাবে শুক্রের গোচর ঘটবে, যা আয় ও লাভের স্থান।

    • কর্মক্ষেত্র: চাকরিতে আপনার পদমর্যাদা বাড়বে এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
    • সামাজিক জীবন: বন্ধুদের মাধ্যমে বড় কোনো লাভ হতে পারে। নতুন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে পরিচয় হবে যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ারে সাহায্য করবে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo): ভাগ্যের সহায়তা ও ভ্রমণ

    সিংহ রাশির নবম ভাবে অর্থাৎ ভাগ্য স্থানে শুক্রের অবস্থান ভাগ্যোদ্বয় ঘটাবে।

    • সাফল্য: আপনার ভাগ্য পূর্ণ সহযোহিতা করবে। আটকে থাকা কাজগুলো এই সময়ে পুনরায় শুরু হবে। দূর পাল্লার কোনো আনন্দদায়ক ভ্রমণের যোগ রয়েছে।
    • আধ্যাত্মিকতা: ধর্মীয় কাজে আপনার রুচি বাড়বে। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশের চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য এপ্রিল মাসটি শুভ সংবাদ বয়ে আনবে।

    শুক্রের শুভ ফল লাভের বিশেষ উপায়

    আপনার রাশিতে শুক্রের ইতিবাচক প্রভাব আরও বৃদ্ধি করতে এবং কোনো নেতিবাচকতা কাটাতে এই কাজগুলো করতে পারেন:

    ১. প্রতি শুক্রবার মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।

    ২. সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করলে শুক্র বলবান হয়।

    ৩. অসহায় মহিলা বা দুঃস্থদের সাদা রঙের বস্ত্র বা খাবার দান করুন।

    ৪. নিয়মিত "ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ" মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন।

    ২০২৬ সালের এপ্রিলে শুক্রের মেষ রাশিতে গোচর ধনু, মিথুন ও সিংহ রাশির জাতকদের জন্য রাজকীয় সুখের বার্তা নিয়ে আসছে। এই সময়ে সঠিক সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, গ্রহের অবস্থান অনুকূল হলেও আপনার কর্মই হলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

