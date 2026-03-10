Edit Profile
    একবার ‘জয় তারা’ বলে ডেকে উঠে বৃষ্টি থামিয়েছিলেন বামাক্ষেপা! সেই ঘটনার কথা জানেন কি

    বামাক্ষেপার এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলে আজও অনেকে শিউরে ওঠেন। সেদিন কী এমন ঘটেছিল, যা মানুষকে হতবাক করে দেয়? জেনে নিন অলৌকিক শক্তিধর সেই মহাসাধকের কাহিনি। 

    Published on: Mar 10, 2026 10:00 PM IST
    By Suman Roy
    বীরভূম জেলার তারাপীঠ আর সাধক বামাক্ষ্যাপা—এই দুটি নাম একে অপরের পরিপূরক। তারাপীঠের শ্মশানে মা তারার কোলের পাগল ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন বামাক্ষ্যাপা। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত হাজারো অলৌকিক কাহিনির মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হলো তাঁর যোগবলে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ থামিয়ে দেওয়ার কাহিনি। ভক্তদের বিশ্বাস, একবার মায়ের সেবায় বাধা আসায় স্বয়ং প্রকৃতিকেও শান্ত হতে বাধ্য করেছিলেন এই মহাসাধক।

    একবার ‘জয় তারা’ বলে ডেকে উঠে বৃষ্টি থামিয়েছিলেন বামাক্ষেপা! সেই ঘটনার কথা জানেন কি
    একবার ‘জয় তারা’ বলে ডেকে উঠে বৃষ্টি থামিয়েছিলেন বামাক্ষেপা! সেই ঘটনার কথা জানেন কি

    বামাক্ষ্যাপার সেই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় এবং তারাপীঠের সেই বিশেষ ঘটনার কথা শুনলে এখনও অনেকের গায়ে কাঁটা দেয়। জেনে নিন সেই কাহিনি।

    পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত তারাপীঠ মহাশ্মশান। এখানকার ধূলিকণায় আজও যেন মিশে আছেন সাধক বামাক্ষ্যাপা। বামাক্ষ্যাপা ছিলেন মা তারার এমন এক একনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁর কাছে মা ছিলেন রক্তমাংসের এক জীবন্ত সত্তা। কথিত আছে, একবার তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে থমকে গিয়েছিল প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

    ঝোড়ো রাতে মায়ের সেবার আয়োজন

    ঘটনাটি ছিল এক দুর্যোগপূর্ণ বিকেলের। আকাশ কালো করে ঘন মেঘ জমেছিল তারাপীঠের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হলো প্রবল বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় আর অঝোরে বৃষ্টি। সেই দিনটি ছিল দেবী তারার বিশেষ পুজোর দিন। মন্দিরের সেবাইত থেকে শুরু করে অগণিত ভক্ত—সবাই দুশ্চিন্তায় মগ্ন। বৃষ্টির দাপটে মন্দিরের প্রদীপ জ্বালানো থেকে শুরু করে মায়ের ভোগ নিবেদন—সবকিছুই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

    শোনা যায়, তারাপীঠের সেই সময়কার কুঁড়েঘর সদৃশ মন্দিরগুলো বৃষ্টির জলে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। নদী ফুঁসে উঠেছিল এবং চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সেবাইতরা যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন যে আজ হয়তো মায়ের সন্ধ্যারতি বা ভোগ নিবেদন সম্ভব হবে না, তখনই দৃশ্যপটে উদয় হলেন 'ক্ষ্যাপা বাবা'।

    ‘জয় তারা’ ধ্বনি ও প্রকৃতির নীরবতা

    বামাক্ষ্যাপা তখন শ্মশানের এক গাছের নিচে বসে আপন মনে ধুনী জ্বালিয়ে মা তারার নাম জপ করছিলেন। বৃষ্টির ঝাপটায় তাঁর ধুনী নিভে যাচ্ছিল বারবার। অন্যদিকে মন্দিরের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনের ভেতর এক অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি হয়। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর মায়ের সেবায় বিঘ্ন ঘটছে।

    প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, বামাক্ষ্যাপা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর দুচোখে তখন এক অলৌকিক জ্যোতি। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে সজোরে গর্জে উঠলেন— "জয় তারা! জয় তারা!"। সেই কণ্ঠস্বর বনের পশুপাখি থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর সেই বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানের পর মুহূর্তেই ঝোড়ো হাওয়ার বেগ কমতে শুরু করল। যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, তা হঠাৎ করেই মন্দিরের ওপর থেকে সরে গিয়ে দূরে কোথাও চলে গেল। মনে হলো যেন অদৃশ্য কোনো ছাতা তারাপীঠের মন্দিরের ওপর এক সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছে।

    যোগবলের প্রভাব ও মায়ের সেবা

    সেদিন সেই দুর্যোগের মাঝেও মন্দিরের প্রদীপ নেভেনি। বামাক্ষ্যাপা নিজে মন্দিরে গিয়ে মায়ের ভোগ এবং সেবার সুব্যবস্থা করালেন। ভক্তরা অবাক হয়ে দেখলেন, আকাশজুড়ে মেঘ থাকলেও তারাপীঠের পবিত্র ভূমিতে বৃষ্টির একটি ফোঁটাও তখন পড়ছে না। সেবাইতরা নির্বিঘ্নে মায়ের পূজা সম্পন্ন করলেন। লোকমুখে প্রচলিত যে, বামাক্ষ্যাপা প্রকৃতিকে আদেশ দিয়েছিলেন— "যতক্ষণ আমার মা খাওয়া শেষ না করছেন, ততক্ষণ তুই থামবি!"

    পূজা এবং ভোগ নিবেদন শেষ হওয়ার পর বামাক্ষ্যাপা যখন শান্ত হয়ে পুনরায় শ্মশানে তাঁর আসনের দিকে ফিরে গেলেন, ঠিক তখনই আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। কিন্তু ততক্ষণে মায়ের সেবা সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

    আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

    এই কাহিনী কেবল একটি অলৌকিক গল্প নয়, এটি হলো একজন ভক্তের ওপর ভগবানের সেই অমোঘ টানের নিদর্শন। বামাক্ষ্যাপার কাছে ভক্তি ছিল যুক্তির ঊর্ধ্বে। যোগশাস্ত্রে বলা হয়, যখন কোনো সাধক সম্পূর্ণভাবে অহংকারমুক্ত হয়ে ইষ্টের সাথে লীন হয়ে যান, তখন প্রকৃতির পঞ্চভূতও তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে। বামাক্ষ্যাপা ছিলেন সেই স্তরেরই এক সিদ্ধ পুরুষ।

    আজও তারাপীঠের ভক্তরা বিপদে পড়লে 'জয় তারা' বলে ডাক দেন এই বিশ্বাসে যে, তাঁদের ক্ষ্যাপা বাবা আজও আছেন। তাঁর সেই বৃষ্টির দিনটির কাহিনী আজও মানুষের মনে ভক্তি আর বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নিখাদ বিশ্বাসের কাছে প্রকৃতির রুদ্ররূপও হার মানতে বাধ্য।

