    ৩ দিন পর থেকে মহালক্ষ্মী রাজযোগ, চন্দ্র ও মঙ্গলের মিলনে ফিরবে ৩ রাশির ভাগ্য! ধনলাভের প্রবল যোগ

    জ্যোতিষশাস্ত্রে এই রাজযোগকে ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৬ মার্চ থেকে তৈরি হচ্ছে এই রাজযোগ। কারা এর ফলে সুবিধা পাবেন, জেনে নিন। 

    Published on: Mar 13, 2026 8:49 AM IST
    By Suman Roy
    তিন দিন পর থেকেই গ্রহমন্ডলে এক বিরল ও অত্যন্ত শুভ সংযোগ ঘটতে চলেছে। আগামী ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে চন্দ্র ও মঙ্গলের মিলনে তৈরি হবে শক্তিশালী 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ' (Mahalaxmi Rajyog)।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে এই রাজযোগকে ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৬ মার্চের এই মহাজাগতিক পরিবর্তন কোন কোন রাশির জন্য সাফল্যের নতুন দরজা খুলে দেবে, তা জেনে নিন।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের কারক এবং মঙ্গলকে সাহস ও পরাক্রমের কারক বলা হয়। যখনই কোনো রাশিতে এই দুই গ্রহের যতি বা সংযোগ ঘটে, তখন সেখানে 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ' সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ এই বিশেষ যোগটি বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক উন্নতির জোয়ার নিয়ে আসবে। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, মার্কেটিং বা সেনাপ্রধানের মতো সাহসী পেশার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক।

    (আরও পড়ুন: মা দুর্গার ১০৮টি নামের অলৌকিক শক্তি! জানুন কেন এই পবিত্র দিনগুলিতে দেবীর নাম জপ করা জরুরি)

    মহালক্ষ্মী রাজযোগের গুরুত্ব ও প্রভাব

    জ্যোতিষীদের মতে, মহালক্ষ্মী রাজযোগ যে কুণ্ডলীতে থাকে, সেখানে কখনো অর্থাভাব হয় না। চন্দ্র ও মঙ্গলের এই মিলনে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কাজে একাগ্রতা আসে। ২০২৬ সালের এই রাজযোগ দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

    এই ৩ রাশির জীবনে আসবে সোনালি অধ্যায়:

    ১. মেষ রাশি (Aries): সাহস ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি

    মেষ রাশির অধিপতি স্বয়ং মঙ্গল। ১৬ মার্চের এই সংযোগ মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ।

    • আর্থিক লাভ: ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় কোনো চুক্তিতে সই করার সুযোগ আসতে পারে। আপনার পুরনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
    • কর্মক্ষেত্র: অফিসে আপনার কাজের ধরন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশংসা কুড়োবে। প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির খবর আসতে পারে।

    (আরও পড়ুন: মহাভারতের বীর চেকিতানের কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন, অথচ তিনি না থাকলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয় কঠিন হত)

    ২. কর্কট রাশি (Cancer): আত্মবিশ্বাস ও পারিবারিক সুখ

    চন্দ্র কর্কট রাশির অধিপতি হওয়ায় এই রাজযোগ আপনার জন্য মানসিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

    • সাফল্য: নতুন কোনো সম্পত্তি বা জমি কেনার জন্য এটি সেরা সময়। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে তার মিমাংসা হতে পারে।
    • সম্পর্ক: দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে এবং পরিবারের কোনো ছোট সদস্যের কারণে ঘরে খুশির আবহাওয়া তৈরি হবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): ভাগ্যের সহায়তা ও ঋণমুক্তি

    বৃশ্চিক রাশির অধিপতিও মঙ্গল, ফলে চন্দ্রের সাথে এই যতি আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।

    • আর্থিক উন্নতি: যারা দীর্ঘদিন ধরে ঋণের দায়ে জর্জরিত ছিলেন, তাঁরা এই সময়ে বড় কোনো আয়ের উৎসের দেখা পাবেন। আর্থিক সংকট দূর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • ব্যবসা: নতুন কোনো স্টার্টআপ বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবলে ১৬ মার্চের পরের সময়টি হবে আশীর্বাদ স্বরূপ।

    (আরও পড়ুন: সর্ববুদ্ধডাকিনী নামে ডাকা হয় তাঁকে, কে এই দেবী বজ্রযোগিনী? কেন তাঁকে নিয়ে এত ভয় আর রহস্য)

    মহালক্ষ্মী রাজযোগের শুভ ফল পাওয়ার বিশেষ প্রতিকার

    আপনার রাশিতে এই যোগের প্রভাব আরও ইতিবাচক করতে জ্যোতিষীরা কিছু কাজ করার পরামর্শ দেন:

    ১. প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

    ২. চন্দ্রের শুভ ফল পেতে সোমবারে মহাদেবের অভিষেক করুন।

    ৩. মঙ্গলবার কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে মিষ্টি বা লাল রঙের বস্ত্র দান করুন।

    ৪. "ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ" মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করুন।

    (আরও পড়ুন: একবার ‘জয় তারা’ বলে ডেকে উঠে বৃষ্টি থামিয়েছিলেন বামাক্ষেপা! সেই ঘটনার কথা জানেন কি)

    ২০২৬ সালের ১৬ মার্চের এই মহালক্ষ্মী রাজযোগ অনেক রাশির জন্য একটি আশীর্বাদ হতে চলেছে। মেষ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এটি উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর শ্রেষ্ঠ সময়। তবে মনে রাখবেন, গ্রহের যোগ আপনাকে সুযোগ দেবে, কিন্তু পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনাই আপনাকে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

