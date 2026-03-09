Edit Profile
    মা দুর্গার ১০৮টি নামের অলৌকিক শক্তি! জানুন কেন এই পবিত্র দিনগুলিতে দেবীর নাম জপ করা জরুরি

    হিন্দু শাস্ত্রে ১০৮ সংখ্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয়, মা দুর্গার প্রতিটি নামের মধ্যে এক একটি বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। এই নামগুলি জপ করলে মানসিক প্রশান্তি আসে এবং জীবনের কঠিন বাধাগুলো দূর হয়।

    Published on: Mar 09, 2026 2:38 PM IST
    By Suman Roy
    বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যখন নতুন সাজে সেজে ওঠে, তখনই শুরু হয় শক্তির আরাধনা—চৈত্র নবরাত্রি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই নয়টি দিন অত্যন্ত পবিত্র। ২০২৬ সালের চৈত্র নবরাত্রিতে মা দুর্গার আরাধনা এবং তাঁর ১০৮টি নামের জপ ভক্তদের জীবনে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

    দেবী দুর্গার ১০৮টি নাম এবং নবরাত্রিতে তার গুরুত্ব ভালো করে জেনে নিন।

    চৈত্র নবরাত্রি হলো দেবী শক্তির নয়টি রূপের আরাধনার সময়। পুরাণে বলা হয়েছে, দেবী দুর্গা দুর্গতি নাশিনী। তিনি কেবল অসুর বিনাশ করেন না, বরং ভক্তের মনের অন্ধকার ও ভয় দূর করে তাঁকে আলোর পথ দেখান। ২০২৬ সালের এই নবরাত্রিতে মা দুর্গার ১০৮টি নামের জপ বা 'অষ্টোত্তর শতনামাবলী' পাঠ করা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি আধ্যাত্মিক উন্নতির এক শক্তিশালী মাধ্যম।

    কেন মা দুর্গার ১০৮টি নাম জপ করবেন?

    হিন্দু শাস্ত্রে ১০৮ সংখ্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয়, মা দুর্গার প্রতিটি নামের মধ্যে এক একটি বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। এই নামগুলি জপ করলে মানসিক প্রশান্তি আসে এবং জীবনের কঠিন বাধাগুলো দূর হয়। যারা নবরাত্রির নয় দিন উপবাস রাখেন বা চণ্ডী পাঠ করেন, তাঁদের জন্য এই ১০৮টি নাম পাঠ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।

    মা দুর্গার ১০৮টি নামের সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য

    • মা দুর্গার এই ১০৮টি নাম মূলত দেবী পার্বতী, সতী এবং মহাকালীর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বীরত্বগাথা প্রকাশ করে। নিচে দেবীর বিশেষ কিছু নাম ও তার অর্থ উল্লেখ করা হলো:
    • সতী: অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দানকারী পবিত্রাত্মা।
    • অপর্ণা: যিনি তপস্যার সময় একটি পাতাও গ্রহণ করেননি।
    • সর্বজ্ঞানী: যিনি মহাবিশ্বের সমস্ত জ্ঞানের আধার।
    • ভবানী: ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসস্থল।
    • দুর্গা: যাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।
    • মহিষাসুরমর্দিনী: মহিষাসুর নামক ভয়ংকর রাক্ষসকে বিনাশকারী।
    • ক্রূরা: অসুরদের প্রতি যিনি অত্যন্ত ভয়ংকর।
    • দাক্ষায়ণী: দক্ষ রাজার কন্যা।

    নবরাত্রিতে মা দুর্গার ১০৮টি নাম জপ করার সঠিক বিধি

    নবরাত্রিতে দেবীর আশীর্বাদ পেতে হলে সঠিক নিয়মে নাম জপ করা আবশ্যক:

    ১. সময়: ব্রহ্ম মুহূর্ত বা গোধূলি বেলা এই জপের জন্য সবথেকে উপযুক্ত সময়।

    ২. আসন: উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে লাল বা পশমের আসনে বসে জপ করা উচিত।

    ৩. প্রদীপ: দেবীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপ ও সুগন্ধি ফুল অর্পণ করুন।

    ৪. একাগ্রতা: জপ করার সময় মনে কোনো প্রকার কলুষতা বা রাগ রাখা চলবে না। মা দুর্গার মমতাময়ী রূপটি হৃদয়ে কল্পনা করে নামগুলো পাঠ করুন।

    আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সুবিধা

    জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শক্তিবাদ অনুযায়ী, নবরাত্রির সময় মা দুর্গার ১০৮টি নাম জপ করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়:

    • নেতিবাচক শক্তি বিনাশ: গৃহ থেকে অশুভ শক্তির প্রভাব দূর হয়।
    • মনোবল বৃদ্ধি: ভয় এবং দুশ্চিন্তা দূর করে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।
    • মনস্কামনা পূরণ: ভক্তিভরে নাম জপ করলে ভক্তের মনের সৎ ইচ্ছা পূরণ হয়।
    • সুস্বাস্থ্য: শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    ২০২৬ সালের চৈত্র নবরাত্রি আমাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শক্তির বার্তা নিয়ে আসুক। মা দুর্গার এই ১০৮টি নাম কেবল শব্দ নয়, এগুলো হলো একেকটি মন্ত্র। এই পবিত্র দিনগুলোতে দেবীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর নাম জপ করলে যে আধ্যাত্মিক শান্তি পাওয়া যায়, তা অতুলনীয়। এবারের নবরাত্রিতে আসুন আমরা সবাই মা দুর্গার আরাধনায় মগ্ন হই।

