একেই বলে শনিদেবের কৃপা! মীন রাশিতে অস্ত যাবেন তিনি, ৩ রাশি পাবে অপার সাফল্য
আশ্চর্যের বিষয়, শনির এই অস্তমিত দশা সবার জন্য অশুভ নয়। ২০২৬ সালে শনি অস্ত হওয়ার ফলে তিন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির নতুন জোয়ার আসবে।
এই বছরের শুরুতেই গ্রহমন্ডলে এক বড়সড় রদবদল হতে চলেছে। কর্মফল দাতা শনিদেব ২০২৬ সালে মীন রাশিতে অবস্থানকালীন অস্ত (Combust) হতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির অন্তগমন বা অস্ত যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সূর্য যখন শনির খুব কাছে চলে আসে, তখন শনি তাঁর স্বাভাবিক তেজ হারান।
তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, শনির এই অস্তমিত দশা সবার জন্য অশুভ নয়। ২০২৬ সালে শনি অস্ত হওয়ার ফলে তিন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির নতুন জোয়ার আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, শনিদেব যখন অস্ত যান, তখন তাঁর ক্রূর দৃষ্টি বা কঠোর প্রভাব কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। শনিদেবকে সাধারণত অনুশাসন ও কঠোর পরিশ্রমের কারক মনে করা হয়। ২০২৬ সালে মীন রাশিতে শনির এই দশা বেশ কিছু রাশির জন্য শাপে বর হতে চলেছে। বিশেষ করে যারা গত কয়েক বছর ধরে শনির সাড়ে সাতি বা ঢাইয়ার প্রভাবে মানসিক ও আর্থিক চাপে ছিলেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসবে।
শনি অস্ত হওয়ার জ্যোতিষতাত্ত্বিক প্রভাব
শনি যখন অস্ত যান, তখন কর্মক্ষেত্রে অহেতুক চাপ কমতে শুরু করে। এটি এমন একটি সময় যখন ভাগ্য মানুষকে কম পরিশ্রমে বেশি ফল দিতে শুরু করে। ২০২৬ সালের এই বিশেষ যোগে সূর্য ও শনির অবস্থানের কারণে রাজযোগ সদৃশ ফল লাভ করবেন কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতকরা।
এই ৩ রাশির জীবনে আসবে সুদিন:
১. বৃষ রাশি (Taurus): আয়ের নতুন উৎস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনির অস্ত যাওয়া এক প্রকার আশীর্বাদ।
- আর্থিক লাভ: আপনার আয়ের উৎসে নাটকীয় পরিবর্তন আসতে পারে। একাধিক ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত হবে।
- পেশাগত জীবন: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। আপনার সৃজনশীলতা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্য
মিথুন রাশির নবম ও দশম ভাবে শনির প্রভাব থাকায় এই অস্তমিত দশা তাঁদের জন্য ইতিবাচক হবে।
- সাফল্য: ব্যবসায়িক কোনো নতুন চুক্তি বা পার্টনারশিপে বড় লাভ হওয়ার যোগ রয়েছে। যারা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের জন্য এটি লাভজনক সময় হতে পারে।
- পারিবারিক সুখ: পরিবারের কোনো বিবাদ মিটে যাবে এবং স্থাবর সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): ঢাইয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি ও ঋণমুক্তি
বৃশ্চিক রাশির জাতকরা গত কিছু সময় ধরে শনির বিশেষ প্রভাবের কারণে সমস্যায় ছিলেন। শনি অস্ত হওয়ার ফলে তাঁদের সমস্যার মেঘ কাটতে শুরু করবে।
- ঋণমুক্তি: দীর্ঘদিন ধরে ঋণের বোঝায় যারা জর্জরিত ছিলেন, তাঁরা এই সময়ে বড় কোনো আর্থিক সাহায্য বা লাভের মাধ্যমে ঋণমুক্ত হতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের জন্য: যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বা বড় কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সময়টি অনুকূল।
শনি অস্ত থাকাকালীন শুভ ফল লাভের উপায়
শনির আশীর্বাদ বজায় রাখতে এবং নেতিবাচকতা কাটাতে এই সময় কিছু প্রতিকার করা প্রয়োজন:
১. প্রতি শনিবার অশ্বত্থ গাছের তলায় সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালান।
২. কালো কুকুর বা পাখিদের খাবার দিন।
৩. শনি চালিশা পাঠ করুন এবং অসহায় মানুষকে সাহায্য করুন।
৪. নীল বা কালো রঙের পোশাক পরার সময় শনিদেবের স্মরণ করুন।
উপসংহার: ২০২৬ সালে মীন রাশিতে শনির অস্ত যাওয়া কেবল একটি জ্যোতিষতাত্ত্বিক ঘটনা নয়, এটি অনেকের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। বিশেষ করে বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এটি সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক কর্ম পরিকল্পনা এবং শনিদেবের প্রতি ভক্তি আপনাকে এই সময়ে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে।