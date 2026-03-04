গ্রহরাজ এবার দায়িত্ব নেবেন! ২ মাস পর থেকেই প্রচুর ধনলাভ ও পদোন্নতি ৩ রাশির

গ্রহরাজ এবার দায়িত্ব নেবেন! ২ মাস পর থেকেই প্রচুর ধনলাভ ও পদোন্নতি ৩ রাশির
অভাব কাটবে এবার। তিন রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকাকড়ি। শনিদেবের কৃপায় ভাগ্য বদলে যাবে। জেনে নিন, মে মাস থেকে কাদের জীবন বদলাতে চলেছে।
গ্রহরাজ শনির নক্ষত্র পরিবর্তন হতে চলেছে। আগামী ১৭ মে ২০২৬ তারিখে শনিদেব তাঁর বর্তমান নক্ষত্র ত্যাগ করে নতুন নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্মফল দাতা এবং ন্যায়বিচারের দেবতা বলা হয়। শনি যখন নক্ষত্র পরিবর্তন করেন, তখন তার প্রভাব দ্বাদশ রাশির ওপর সুদূরপ্রসারী হয়।
১৭ মে ২০২৬-এর এই শনি গোচর কোন কোন রাশির জন্য সাফল্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে, তা জেনে নিন।
(আরও পড়ুন: মহাদেবের তৃতীয় চোখের আগুনে এদিন পুড়ে গিয়েছিলেন কামদেব! কেন দোলের দিনেই এমন ঘটনা ঘটেছিল)
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবের গতিবিধি সবথেকে ধীর। তিনি একটি রাশিতে প্রায় আড়াই বছর অবস্থান করেন। তবে রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি শনির নক্ষত্র পরিবর্তনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭ মে ২০২৬-এ শনিদেব যখন নক্ষত্র পরিবর্তন করবেন, তখন মহাকাশে এক বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এই পরিবর্তন বিশেষ করে তিনটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য 'আলাদিনের প্রদীপ'-এর মতো কাজ করবে।
শনিদেবের নক্ষত্র পরিবর্তনের জ্যোতিষতাত্ত্বিক গুরুত্ব
জ্যোতিষীদের মতে, শনি যখন শুভ নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তখন তিনি জাতককে পরিশ্রমের পূর্ণ ফল দান করেন। ১৭ মে-র এই গোচরের ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করছেন কিন্তু উপযুক্ত ফল পাচ্ছেন না, তাঁদের ভাগ্যে বড় পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে লোহার ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট, আইন এবং রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি স্বর্ণালী হবে।
(আরও পড়ুন: দোল আর হোলি মোটেও এক নয়, একটির পিছনে আছে শুভ ঘটনা, অন্যটির ক্ষেত্রে অশুভের বিনাশ! জেনে নিন দুই দিনের পার্থক্য)
এই ৩ রাশির ভাগ্যে আসবে বড় চমক:
১. বৃষ রাশি (Taurus): কর্মজীবনে বড় সাফল্য
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে।
- পেশাগত উন্নতি: আপনার কর্মদক্ষতা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করবে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, মে মাসের পর তাঁদের জন্য শুভ খবর আসতে পারে।
- আর্থিক লাভ: ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো বড় বিনিয়োগ থেকে বিপুল মুনাফা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।
২. কন্যা রাশি (Virgo): দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান
কন্যা রাশির জাতকদের ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে শনির ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে।
- আইনি জয়: যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনো আইনি লড়াই বা বিবাদের মধ্যে ছিলেন, শনিদেবের কৃপায় তাঁরা জয়ী হবেন। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।
- স্বাস্থ্য ও সুখ: শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি
যেহেতু শনি কুম্ভ রাশির অধিপতি, তাই এই নক্ষত্র পরিবর্তন আপনার জন্য বিশেষ ইতিবাচক হবে।
- নতুন উদ্যোগ: আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করতে চান, তবে ১৭ মে-র পরের সময়টি হবে শ্রেষ্ঠ। আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।
- বিদেশ যাত্রা: উচ্চশিক্ষার জন্য বা ব্যবসার প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে।
(আরও পড়ুন: মৃত শিকারিদের অতৃপ্ত আত্মা নাকি আজও ঘুরে বেড়ায় এই পাহাড়ে! জানেন কি আইরি ভূতের কাহিনি? পড়ে নিন গা ছমছমে গল্প)
শনিদেবের কৃপা লাভের বিশেষ উপায়
শনির কুপ্রভাব এড়িয়ে শুভ ফল পেতে এই সময়কালে কিছু নিয়ম পালন করা জরুরি:
১. প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালান।
২. দুঃস্থদের কালো তিল, ছাতা বা জুতো দান করুন।
৩. "ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ" মন্ত্রটি নিয়মিত ১০৮ বার জপ করুন।
৪. অসহায় ও শ্রমিকদের প্রতি সদয় হোন, কারণ শনিদেব সেবা ও সততায় প্রসন্ন হন।
(আরও পড়ুন: অত্যন্ত রহস্যময়ী এবং শক্তিশালী দেবী কাটেরি আম্মান, তাঁকে সকলে এত ভয় পান কেন? কী বলছে তন্ত্রশাস্ত্র)
২০২৬ সালের ১৭ মে শনির নক্ষত্র পরিবর্তন বৃষ, কন্যা ও কুম্ভ রাশির জন্য উন্নতির এক নতুন পথ খুলে দেবে। শনিদেবের আশীর্বাদ পেতে হলে সততা ও পরিশ্রমের বিকল্প নেই। এই সময়ে সঠিক পরিকল্পনা করলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে পারবেন।