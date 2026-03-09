Edit Profile
    বৃহস্পতি সরাসরি চললে ফিরবে এই ৪ রাশির ভাগ্য, দীর্ঘদিনের বাধা কেটে শুরু হবে উন্নতির জোয়ার

    দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপায় এবার কাটবে জট। ৪ রাশি পাবে বিরাট সাফল্য। কোন কোন রাশির নাম রয়েছে তালিকায়, জেনে নিন। 

    Published on: Mar 09, 2026 1:15 PM IST
    By Suman Roy
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, গ্রহদের গতিবিধির পরিবর্তন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। যখন কোনো গ্রহ তার বক্রী (Retrograde) দশা থেকে মার্গী (Direct) বা সরল পথে ফেরে, তখন তার প্রভাবে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৬ সালে জ্ঞান ও সমৃদ্ধির কারক গ্রহ বৃহস্পতি বা দেবগুরু বৃহস্পতি যখন মার্গী হবেন, তখন চার রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসতে চলেছে এক অভাবনীয় সুদিন।

    বৃহস্পতি সরাসরি চললে ফিরবে এই ৪ রাশির ভাগ্য, দীর্ঘদিনের বাধা কাটবে এবার
    এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় ঘটনা এবং কোন কোন রাশির ওপর এর শুভ প্রভাব পড়বে, তা এখনই জেনে নিন।

    (আরও পড়ুন: গ্রহরাজ এবার দায়িত্ব নেবেন! ২ মাস পর থেকেই প্রচুর ধনলাভ ও পদোন্নতি ৩ রাশির)

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতিকে 'দেবগুরু' বলা হয়। তিনি ভাগ্য, জ্ঞান, সম্পদ, সন্তান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক। যখন বৃহস্পতি মার্গী বা সরাসরি চল শুরু করেন, তখন এতদিন ধরে জমে থাকা সমস্ত কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। যেসব কাজ আটকে ছিল বা যে প্রকল্পগুলোতে জটিলতা দেখা দিয়েছিল, গুরু মার্গী হওয়ার সাথে সাথেই সেগুলোর জট খুলতে শুরু করে। ২০২৬ সালের এই বিশেষ পরিবর্তনটি অনেকের জন্যই আশীর্বাদ স্বরূপ।

    বৃহস্পতি মার্গী হওয়ার তাৎপর্য

    গ্রহরা যখন বক্রী দশায় থাকে, তখন তাদের ফল প্রদানে কিছুটা ধীরগতি বা বাধা দেখা যায়। বৃহস্পতি মার্গী হওয়ার অর্থ হলো, এখন তিনি তাঁর সমস্ত ইতিবাচক শক্তি নিয়ে জাতকদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে প্রস্তুত। এই সময়কালে আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হয়, ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ আসে এবং মানসিক অস্থিরতা হ্রাস পায়।

    (আরও পড়ুন: ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিলেন দেবী ভ্রমরী! তান্ত্রিক মতে, নাদ সাধনায় হয় তাঁর পুজো, কেন তাঁর উপাসনা অত্যন্ত গুহ্য)

    ভাগ্য খুলবে যে ৪ রাশির:

    ১. মিথুন রাশি (Gemini):

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দক্ষতা ও মেধা সবার নজরে আসবে। দীর্ঘ সময় ধরে যে প্রজেক্ট আটকে ছিল, তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে ভালো মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে।

    ২. সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য দেবগুরুর এই পরিবর্তন পদমর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আপনি যদি সরকারি চাকরির চেষ্টা করেন বা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির অপেক্ষায় থাকেন, তবে এই সময়ে সুখবর পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন এবং পারিবারিকভাবে কোনো মাঙ্গলিক কাজের আয়োজন হতে পারে।

    ৩. তুলা রাশি (Libra):

    তুলা রাশির মানুষদের দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকটের অবসান ঘটতে চলেছে। বৃহস্পতির মার্গী চল আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বিদেশ যাত্রা বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যারা বাধা অনুভব করছিলেন, সেই বাধাগুলো এখন দূর হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মাধুর্য ফিরে আসবে।

    ৪. কুম্ভ রাশি (Aquarius):

    কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁরা বড় কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন। অর্থনৈতিকভাবে আপনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন এবং দীর্ঘদিনের কোনো ঋণ বা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

    (আরও পড়ুন: রামায়ণের রহস্যময় রাক্ষস কবন্ধ! মাথা ও ঘাড়হীন এক দানব, রাম-লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যুতেই লুকিয়ে ছিল তাঁর মুক্তি)

    এই সময়কালের বিশেষ কিছু টিপস

    বৃহস্পতির মার্গী দশার পূর্ণ সুবিধা পেতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে:

    • দান ও ভক্তি: প্রতি বৃহস্পতিবার কলা গাছে জল দিন এবং বিষ্ণু মন্দিরে হলুদ রঙের মিষ্টান্ন দান করুন।
    • মন্ত্র জপ: "ওঁ গ্রীং গ্রীং গ্রীং সঃ গুরবে নমঃ" —এই মন্ত্রটি নিয়মিত পাঠ করুন।
    • সততা ও নিয়ম: এই সময়টি নিয়ম মেনে চলার। মিথ্যা বলা বা অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চললে দেবগুরুর কৃপা দ্রুত পাওয়া যায়।

    (আরও পড়ুন: একেই বলে শনিদেবের কৃপা! মীন রাশিতে অস্ত যাবেন তিনি, ৩ রাশি পাবে অপার সাফল্য)

    গ্রহের পরিবর্তন আমাদের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে, কিন্তু মনে রাখবেন—আপনার কর্মই আপনার ভাগ্য গড়ে। বৃহস্পতি মার্গী হওয়ার এই সময়টি আপনাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। অলসতা ত্যাগ করে পরিশ্রমের পথে হাঁটলে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছানো কেবল সময়ের অপেক্ষা।

