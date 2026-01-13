নতুন বছরে বাড়িতে এনেছেন নতুন ক্যালেন্ডার? জানেন কোন দিকে রাখতে হয় এটি?
বাংলা এবং ইংরেজি নববর্ষ মানেই বাড়িতে নতুন ক্যালেন্ডারের আগমন। পুরনো ক্যালেন্ডারকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গা নিয়ে নেয় নতুন বছরের নতুন ক্যালেন্ডার। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ছবি দেওয়া সেই ক্যালেন্ডার প্রত্যেক বাড়ির শোভা বৃদ্ধি করে। কেউ বসার ঘরে ক্যালেন্ডার রাখেন কেউ আবার পড়ার ঘরে।
কিন্তু বাড়ির ঠিক কোথায় ক্যালেন্ডার রাখা উচিত সেটা কি আপনি জানেন? বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী ভুল জায়গায় যদি ক্যালেন্ডার রাখা হয় তাহলে কিন্তু আপনার জীবনে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব পড়বে। তাই নতুন ক্যালেন্ডার আনার আগে ভালো করে জেনে নিতে হবে সেটি কোথায় রাখবেন।
পূর্ব দিক: নতুন ক্যালেন্ডার রাখার সবথেকে ভালো জায়গা হল বাড়ির পূর্ব দিক। যেহেতু পূর্বদিকে সূর্য ওঠে তাই এই দিকে ক্যালেন্ডার লাগলে ইতিবাচক শক্তির প্রসার ঘটে বলে মনে করা হয়। তাই বাড়ির পূর্বদিকে ক্যালেন্ডার রাখার জায়গা হিসাবে বেছে নিতে পারেন।
উত্তর দিক: যেহেতু ব্যবসার ক্ষেত্রে উত্তর দিককে শুভ বলে মনে করা হয় তাই আপনি অনায়াসে বাড়ির উত্তর দিকে ক্যালেন্ডার রাখতে পারেন। এই দিকে চুম্বক মেরুর দিক বলে মনে করা হয় তাই উত্তর দিকে ক্যালেন্ডার রাখলে ইতিবাচক শক্তির আকর্ষণ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।
উত্তর-পূর্ব দিক: পূর্ব দিক এবং উত্তর দিক বাদে আপনি উত্তর-পূর্ব দিকে রাখতে পারেন ক্যালেন্ডার। যদি ক্যালেন্ডারের ঠাকুরের ছবি থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় এইদিক বেছে নিতে পারেন। এর ফলে আপনার আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি হবে।
এই তিনটে দিক যদি আপনার বাড়িতে ব্লক থাকে তাহলে দক্ষিণ-পশ্চিম বা পশ্চিম দিকেও আপনি ক্যালেন্ডার রাখতে পারেন। কিন্তু পূর্ব দিক বা উত্তর দিকে ক্যালেন্ডার রাখা সব থেকে শুভ বলে মনে করা হয়।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
