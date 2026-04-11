Trains Cancelled in Howrah Division: পয়লা বৈশাখের আগে ১ দিনেই ৪২ ট্রেন বাতিল হাওড়া ডিভিশন, কোনগুলি? তৈরি পুরো তালিকা

Trains Cancelled in Howrah Division: পয়লা বৈশাখের আগে ১ দিনেই ৪২ ট্রেন বাতিল হাওড়া ডিভিশন, কোনগুলি? তৈরি পুরো তালিকা
Trains Cancelled in Howrah Division: পয়লা বৈশাখের আগে হাওড়া ডিভিশনের ৪২টি ট্রেন বাতিল করা হল। সবথেকে বেশি সংখ্যক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে হাওড়া থেকে। বাতিল ট্রেনের সংখ্যা হল ১৭টি। কোন লাইনে কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হল?
Trains Cancelled in Howrah Division: পয়লা বৈশাখের আগে হাওড়া ডিভিশনের ৪২টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে কাজের জন্য রবিবার (১২ এপ্রিল) ৪২টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সবথেকে বেশি সংখ্যক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে হাওড়া থেকে। বাতিল ট্রেনের সংখ্যা হল ১৭টি। তাছাড়াও বর্ধমান থেকে আটটি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও ব্যান্ডেল, মেমারি, কাটোয়া, চন্দনপুর, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া এবং আসানসোল থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ ট্রেন। পয়লা বৈশাখের (১৫ এপ্রিল) আগে কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হল, সেই তালিকা দেখে নিন।
হাওড়া থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৭২৩৫
২) ৩৭২৪১
৩) ৩৭২৪৩
৪) ৩৭২৪৯
৫) ৩৭২৫১
৬) ৩৭২৫৩
৭) ৩৭৬৫১
৮) ৩৭৬৫৫
৯) ৩৭৮২৯
১০) ৩৬৮২৩
১১) ৩৬৮২৫
১২) ৩৬৮২৭
১৩) ৩৬৮২৯
১৪) ৩৬৮৩১
১৫) ৩৬০৩১
১৬) ৩৬০৩৩
১৭) ৩৭৯১৫
বর্ধমান থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৭৮৩৬
২) ৩৬৮৩২
৩) ৩৬৮৩৪
৪) ৩৬৮৩৬
৫) ৩৬৮৩৮
৬) ৩৬৮৪০
৭) ৬৩৫১৭
৮) ৬৩৫২১
ব্যান্ডেল থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৭২৩৬
২) ৩৭২৪০
৩) ৩৭২৪২
৪) ৩৭২৪৬
৫) ৩৭২৪৮
৬) ৩৭২৫০
মেমারি থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৭৬৫২
২) ৩৭৬৫৬
চন্দনপুর থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৬০৩৪
২) ৩৬০৩২
আসানসোল থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৬৩৫১৪
২) ৬৩৫১৬
কাটোয়া থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৩৭৯২৪
২) ৩৫০৬১
৩) ৫৩০১১
আজিমগঞ্জ থেকে কোন কোন ট্রেন বাতিল?
১) ৫৩০১৪
২) ৩৫০৬২
ট্রেনের যাত্রা সংক্ষিপ্তকরণ
৬৩৫২০/৬৩৫১৯ বোকারো স্টিল সিটি – বর্ধমান – বোকারো স্টিল সিটি মেমু: এই ট্রেনটি বর্ধমান পর্যন্ত না গিয়ে আসানসোল পর্যন্ত চলবে এবং সেখান থেকেই আবার ফিরে যাবে।
ট্রেনের সময় পরিবর্তন
১) ৬৩০৮১ রামপুরহাট-জসিডি মেমু: নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৯০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে।
২) ৬৩১৪২ গোড্ডা-শিয়ালদা মেমু: নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১২০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে।
ট্রেন নিয়ন্ত্রণ
১) ১৩০১৬ জামালপুর–হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস: যাত্রাপথে ১৪০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ (অপেক্ষা) করা হবে।
২) ৫৩০১৬ আজিমগঞ্জ–কাটোয়া প্যাসেঞ্জার: যাত্রাপথে ৩০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
