WB Minister Losing Margin: মমতার থেকে বেশি ভোটে হেরেছেন কতজন মন্ত্রী? পুরো ২২ জনের তালিকা ও মার্জিন রইল!
WB Minister Losing Margin: প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২২ জন মন্ত্রী হেরে গিয়েছেন। কোন মন্ত্রী কত ভোটে হারলেন? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে বেশি ভোটে হেরেছেন কারা কারা?
তিনি দমকলমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ায় যে ২২ জন মন্ত্রী হারলেন, তাঁদের মধ্যে সবথেকে বেশি ‘আগুন’ লাগল তাঁর কেন্দ্রেই। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ যে ২২ জন মন্ত্রী হেরে গিয়েছেন বিধানসভা নির্বাচনে, তাঁদের মধ্যে সবথেকে বড় ব্যবধানে হেরেছেন সুজিত বসু। ৩৭,০০০-রও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন বিধাননগর থেকে। আবার সবথেকে বড় ব্যবধানে হেরেছেন বিদায়ী পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।
কোন মন্ত্রী কত ভোটে হেরে গিয়েছেন?
১) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ১৫,১০৫ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী।
২) ব্রাত্য বসু: দমদম থেকে ২৫,২৭৩ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী শিক্ষামন্ত্রী।
৩) শশী পাঁজা: শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে ১৪,৬৩৩ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী শিল্পমন্ত্রী।
৪) চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য: উত্তর দমদম থেকে ২৬,৪০৪ ভোটে হেরে গিয়েছেন। যিনি অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।
৫) অরূপ বিশ্বাস: টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৬,০১৩ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী বিদ্যুৎমন্ত্রী।
৬) সুজিত বসু: বিধাননগর থেকে ৩৭,৩৩০ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী দমকল মন্ত্রী।
৭) বেচারাম মান্না: সিঙ্গুর থেকে ২১,৪৩৮ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী কৃষি বিপণনমন্ত্রী।
৮) স্নেহাশিস চক্রবর্তী: জঙ্গিপাড়া থেকে ৮৬২ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী পরিবহণমন্ত্রী।
৯) ইন্দ্রনীল সেন: চন্দননগর থেকে ১৩,৪৪১ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী মন্ত্রী। তাঁর হাতে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পর্যটন দফতর ছিল।
১০) মলয় ঘটক: আসানসোল উত্তর থেকে ১১,৬১৫ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী শ্রমমন্ত্রী।
১১) স্বপন দেবনাথ: পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৬,৬৬২ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
১২) মানস ভুঁইয়া: সবং থেকে ১১,১৩৬ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিদায়ী সেচ ও জলপথমন্ত্রী।
১৩) প্রদীপ মজুমদার: দুর্গাপুর পূর্ব থেকে ৩০,৩৯৪ ভোটে হেরে গিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী।
১৪) বুলুচিক বরাইক: মাল থেকে ১৫,৪৯২ ভোটে হেরে গিয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী।
১৫) বীরবাহা হাঁসদা: বিনপুর থেকে ২২,৯৭২২ ভোটে হেরে গিয়েছেন বনমন্ত্রী।
১৬) সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী: মন্তেশ্বর থেকে ১৪,৭৯৮ ভোটে হেরে গিয়েছেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী।
১৭) উদয়ন গুহ: দিনহাটা থেকে ১৭,৪৪৭ ভোটে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী।
১৮) উজ্জল বিশ্বাস: কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ২৭,৮০১ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী।
১৯) বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা: সাগর থেকে ৭,৮৮১ ভোটে হেরে গিয়েছেন সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী।
২) সন্ধ্যারানি টুডু: মানবাজার থেকে ২৭,২৮৩ ভোটে হেরে গিয়েছেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী।
২১) শ্রীকান্ত মাহাতো: শালবনি থেকে ১৫,২৪৩ ভোটে গিয়েছেন ভোক্তা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী।
২২) সত্যজিৎ বর্মন: হেমতাবাদ থেকে ১২,৩৬১ ভোটে হেরে গিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।
