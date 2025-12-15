Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nitin Navin on Bengal Vote: বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নীতিন নবীনের নজরে বাংলার বিধানসভা ভোট! বললেন..

    বাংলার ভোট প্রসঙ্গ নিয়ে কী বললেন নীতিন নবীন?

    Published on: Dec 15, 2025 7:26 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বছর ঘুরলেই ২০২৬ সালে একাধিক রাজ্যে ভোট। তার আগেই বিজেপি বেছে নিয়েছে তার নয়া সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতিকে। বিহারের নীতীশ মন্ত্রিসভা থেকে নীতিন নবীন এবার এই নয়া দায়িত্বে। আর নতুন পদ পেয়েই ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে মুখ খুললেন নীতিন নবীন।

    বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতির নজরে বাংলার বিধানসভা ভোট (PTI Photo) (PTI12_14_2025_000599A) (PTI)
    বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতির নজরে বাংলার বিধানসভা ভোট (PTI Photo) (PTI12_14_2025_000599A) (PTI)

    দেশের এক প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ‘এনডিটিভি’কে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নীতিন নবীন বলেন,' অগ্রাধিকার হল দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করা, একটি সর্বব্যাপী নেতৃত্ব যেমনটি কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের রাজ্যে আস্থা রেখেছেন।' নবীনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এর আগে মোদী এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেন,'আমি নিশ্চিত যে তাঁর শক্তি এবং নিষ্ঠা আগামী দিনে আমাদের দলকে আরও শক্তিশালী করবে। বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি হওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দন।' তার প্রেক্ষিতে নীতিন নবীন বলেন,' আমি বিশ্বাস করি যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থার কারণেই আমি আজ এখানে।'

    ( অস্ট্রেলিয়ায় নারকীয় হামলা! ‘সন্ত্রাসের প্রতি জিরো টলারেন্স’র বার্তা মোদীর, বার্তা দিলেন জয়শংকরও)

    ( India replies Bangladesh: ‘বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড কখনওই হতে দেয়নি ভারত’, ঢাকাকে জবাব দিল্লির)

    ( Sydney Bondi Beach shooting: কারা এই সাজিদ, নাভিদ? সিডনির বিচে শুটিং-এ উঠছে সন্দেহভাজন পিতা-পুত্রের নাম!)

    ( India Vs S. Africa:শুরুর দিকে SAকে ২/২ স্কোরে রেখে বিষ-বোলিং বুমরাহ-হীন ভারতের!ধর্মশালার জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল সূর্যরা)

    এদিকে, বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট। ২০২৬ সালের এই ভোটে শাসকদল তৃণমূলকে কতটা টক্কর দিতে পারবে বিজেপি? তা নিয়ে রয়েছে জোর চর্চা। এসআইআর পরবর্তী সময়ে বাংলার ভোটে শাসকদল তৃণমূল বনাম বিরোধী বিজেপির কি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে? জল্পনা রয়েছে তুঙ্গে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের ভোট প্রসঙ্গে বিজেপির নয়া কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা ৫ বারের বিধায়ক ও নীতীশ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে থাকা নীতিন নবীন বলেন,'আমরা বসে সব বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। সংগঠন নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এতটাই শক্তিশালী যে আমরা বাংলাতেও জিতব। '

    News/Bengal/Nitin Navin On Bengal Vote: বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নীতিন নবীনের নজরে বাংলার বিধানসভা ভোট! বললেন..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes