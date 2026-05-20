Abhishek Banerjee Properties: অভিষেকের ঠিক কতটা সম্পত্তি আছে? ভিডিয়ো করে বলে দিলেন কুণাল!

Abhishek Banerjee Properties: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক কতটা সম্পত্তি আছে? ভিডিয়ো করে বলে দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষ। অভিষেকের সম্পত্তির নাম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি তালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে।
Abhishek Banerjee Properties: সম্পত্তি বিতর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ‘রিটার্ন’ করতে ময়দানে নামলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি দাবি করলেন, অভিষেকের সম্পত্তির নাম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি তালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাবি করা হচ্ছে যে ওই তালিকা নাকি কলকাতা পুরনিগমের। কিন্তু সেই তালিকা সম্পূর্ণভাবে ভুয়ো এবং ভিত্তি। ওই তালিকায় বিভিন্ন ঠিকানার উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি আছে বলেও দাবি করা হয়েছে। কিন্তু তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন কুণাল। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, অভিষেকের আসল সম্পত্তির বিবরণ জানতে তাঁর হলফনামা দেখা উচিত। সেখানেই তাঁর সম্পত্তির উল্লেখ আছে। কুণালের কথায়, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা ঘোষণা করা তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় করা আছে।’
আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি কুণালের
সেই রেশ কুণাল হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যাঁরা তথ্য যাচাই না করেই অভিষেকের নামে ভুয়ো ও মানহানিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, বিজেপিও ওই তালিকা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু বলেনি।
‘আমি কারও ইজারা নিইনি’, দাবি করেন ফিরহাদ
তারইমধ্যে অভিষেকের বাড়িতে কলকাতা পুরনিগমের তরফে যে নোটিশ পাঠানো হয়েছে, তা নিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সম্পত্তি বিতর্ক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে কলকাতার মেয়র বলেন, ‘ওঁর পার্সোনাল ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলতে পারব না। কারণ আমি কারও ইজারা নিইনি। আমার কেএমসির নিয়মটা বলার দরকার ছিল, সেটা বলে দিলাম।’
‘এটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নয়’, দাবি করেন ফিরহাদ
সেইসঙ্গে কলকাতার মেয়র বলেন, ‘এই ব্যাপারে আমার কোনও নলেজ নেই। আর থাকার কথাও নয়। কেএমসি (কলকাতা পুরনিগম) বিল্ডিং বিভাগ কাকে নোটিশ দেবে, কাকে দেবে না, কোন নোটিশের কী সেকশন, সেটা আমাদের পলিসি ম্যাটার নয় (নীতিগত বিষয় নয়)। এটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এই ঘটনা নিয়ে ওয়াকিবহল নই।'
