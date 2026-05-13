    HS Results 2026: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের কতক্ষণ পরে রেজাল্ট দেখা যাবে ওয়েবসাইটে? মার্কশিট কবে?

    HS Results 2026: আগামিকাল উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলপ্রকাশ করা হবে। তারপর ওয়েবসাইটে দেখা যাবে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট। অনলাইনে কোথা থেকে রেজাল্ট দেখতে হবে? কখন থেকে দেখা যাবে?

    Published on: May 13, 2026 6:00 PM IST
    By Ayan Das
    HS Results 2026: আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। অপেক্ষা মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামিকাল (বৃহস্পতিবার, ১৪ মে) সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। প্রতিবারের মতো প্রাথমিকভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করা হবে। তবে ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখার জন্য আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে পরীক্ষার্থীদের। সকাল ১১ টা থেকে ওয়েবসাইটে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল দেখা যাবে। আর সেটা দেখা যাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার ওয়েবসাইটেই। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার ওয়েবসাইটে (https://www.hindustantimes.com/bangla) এসে সরাসরি উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল দেখতে পাবেন। তাছাড়াও সংসদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল।

    আগামিকাল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    কবে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে?

    এবার মার্কশিট ও সার্টিফিকেটও পরীক্ষার্থীরা দিনের দিন পেয়ে যাবেন। কারণ সংসদের তরফে দিনের দিনই (১৪ মে) মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

    সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামিকাল সংসদের নির্ধারিত ৫৬টি ক্যাম্প অফিস থেকে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে। সকাল ১১ টা থেকে স্কুলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট। আর সেদিনই পড়ুয়াদের হাতে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট দিতে হবে।

    প্রথমবার সেমিস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

    এমনিতে গত মাসেই কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনসের (CISCE) দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা আইএসসির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ প্রকাশিত হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের (সিবিএসই) দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল। ফলে আপাতত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন পড়ুয়ারা।

    যে পরীক্ষা এবার নয়া ধাঁচে হয়েছে। কারণ সেমিস্টার প্রথা চালু হওয়ার পরে এই প্রথম উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২৪ সালে সেমিস্টার প্রথা চালু হয়েছে। আর এবার প্রথম ব্যাচের পড়ুয়ার উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছেন।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।

