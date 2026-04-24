Amit Shah's viral reply to girl: 'জলদি আসুন, খুব গরম', যুবতীর আর্জিতে শাহ বললেন '১০ মিনিটে পৌঁছাচ্ছি'
Amit Shah's viral reply to girl: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছে। সেই আবহে হালকা মেজাজে মন জিতে নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি ইনস্টাগ্রাম কমেন্ট নিয়ে নেটদুনিয়ায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক প্রচারের কড়াকড়ির মাঝেও এই মানবিক ও হালকা মেজাজের কথোপকথন মন জয় করেছে নেটিজেনদের। ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেই রিপ্লাইয়ের স্ক্রিনশট। আর সেটা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মধ্যে।
ঘটনাটি ঠিক কী?
সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফরের একটি পোস্ট তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন। সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে এক জনৈক ইউজার লেখেন, ‘জলদি আ যাইয়ে অমিতজি ((দ্রুত চলে আসুন অমিতজি)। এই গরমের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে রোড শোয়ের জন্য আমরা দাঁড়িয়ে আছি।’
সাধারণত হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সোশ্যাল মিডিয়া টিমের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কমেন্টের উত্তর দেওয়া হয় না। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই সেই কমেন্টের উত্তর দেন। তিনি পাল্টা লেখেন, ‘দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ১০ মিনিটেই আসছি।’
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল
অমিত শাহের এই সংক্ষিপ্ত অথচ আন্তরিক উত্তরটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা এই উত্তরটিকে 'প্রম্পট রিপ্লাই' বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাহবা দিচ্ছেন। অনেকে বলছেন, আধুনিক রাজনীতিতে ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এটি একটি স্মার্ট কৌশল। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া যে এখন প্রধান অস্ত্র, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ছোট পদক্ষেপটি তারই প্রমাণ।
বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন টানটান উত্তেজনা। ২০২৬ সালের নির্বাচনী রণকৌশল সাজাতে বিজেপি এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস- উভয়ই মরিয়া। অমিত শাহের এই সফর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জনসভায় উপচে পড়া ভিড় এবং মানুষের আবেগ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ডিজিটাল মাধ্যমে এই কথোপকথন বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করেছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।