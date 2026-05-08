Madhyamik Results 2026: মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ আজ, কখন থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখা যাবে? নম্বর দেখুন এখানেই

Madhyamik Results 2026: মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ আজ, কখন থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখা যাবে? নম্বর দেখুন এখানেই
Madhyamik Results 2026: মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে আজ (শুক্রবার)। আর গত কয়েক বছরের মতো এবারও হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা থেকে মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। কীভাবে রেজাল্ট দেখতে হবে?
Madhyamik Results 2026: সেই দিনটা এসেই গেল। আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে চলেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখার জন্য আরও কিছুক্ষণ করতে হবে পরীক্ষার্থীদের। সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট থেকে অনলাইনে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল দেখা যাবে। পর্ষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার পেজ থেকেও নিজেদের রেজাল্ট জানতে পারবে পরীক্ষার্থীরা।
মাধ্যমিকের রেজাল্ট কীভাবে দেখতে হবে অনলাইনে?
১) এই লিঙ্কে ক্লিক করুন - মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখার লিঙ্ক
২) রোল নম্বর এবং জন্মতারিখ দিয়ে ‘Submit’ করুন।
৩) তাহলেই স্ক্রিনে মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে। প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পাবেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার পেজ থেকে।
মাধ্যমিকের মার্কশিট কবে দেওয়া হবে?
পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবারই পর্ষদের নির্ধারিত ক্যাম্প বা শিবির থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে। সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট থেকে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ক্যাম্প অফিস থেকে স্কুলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট।
শেষ চার দশকে কোন বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার কত ছিল?
১) ১৯৮৮ সাল: ৫০ শতাংশ।
২) ১৯৮৯ সাল: ৭০.২৩ শতাংশ।
৩) ১৯৯০ সাল: ৫৫.৫৭ শতাংশ।
৪) ১৯৯১ সাল: ৫৯.৩৯ শতাংশ।
৫) ১৯৯২ সাল: ৬৯.৩৬ শতাংশ।
৬) ১৯৯৩ সাল: ৬৩.৬৬ শতাংশ।
৭) ১৯৯৪ সাল: ৬৫.৫৪ শতাংশ।
৮) ১৯৯৫ সাল: ৬৭.৭৫ শতাংশ।
৯) ১৯৯৬ সাল: ৬৫.৩৩ শতাংশ।
১০) ১৯৯৭ সাল: ৬৮.১৫ শতাংশ।
১১) ১৯৯৮ সাল: ৬৯.৪৭ শতাংশ।
১২) ১৯৯৯ সাল: ৬৮.৯৪ শতাংশ।
১৩) ২০০০ সাল: ৭০.৪৫ শতাংশ।
১৪) ২০০১ সাল: ৭০.২৩ শতাংশ।
১৫) ২০০২ সাল: ৭০.১৯ শতাংশ।
১৬) ২০০৩ সাল: ৭০.৪৫ শতাংশ।
১৭) ২০০৪ সাল: ৭১.৬১ শতাংশ।
১৮) ২০০৫ সাল: ৭০.৫১ শতাংশ।
১৯) ২০০৬ সাল: ৬৪.৯৫ শতাংশ।
২০) ২০০৭ সাল: ৭৪.৫৭ শতাংশ।
২১) ২০০৮ সাল: ৭২.৪৬ শতাংশ।
২২) ২০০৯ সাল: ৮১.৭৪ শতাংশ।
২৩) ২০১০ সাল: ৮১.৭৮ শতাংশ।
২৪) ২০১১ সাল: ৮০.৫৭ শতাংশ।
২৫) ২০১২ সাল: ৮১.০৬ শতাংশ।
২৬) ২০১৩ সাল: ৮১.৮১ শতাংশ।
২৭) ২০১৪ সাল: ৮২.২৪ শতাংশ।
২৮) ২০১৫ সাল: ৮২.৬৬ শতাংশ।
২৯) ২০১৬ সাল: ৮৫.৭৪ শতাংশ।
৩০) ২০১৭ সাল: ৮৫.৬৫ শতাংশ।
৩১) ২০১৮ সাল: ৮৫.৪৯ শতাংশ।
৩২) ২০১৯ সাল: ৮৬.০৭ শতাংশ।
৩৩) ২০২০ সাল: ৮৬.৩৪ শতাংশ।
৩৪) ২০২১ সাল: ১০০ শতাংশ।
৩৫) ২০২২ সাল: ৮৬.৬ শতাংশ।
৩৬) ২০২৩ সাল: ৮৬.১৫ শতাংশ।
৩৭) ২০২৪ সাল: ৮৬.৩১ শতাংশ।
৩৮) ২০২৫ সাল: ৮৬.৫৬ শতাংশ।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।