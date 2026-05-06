    Mamata on Abhishek ‘Fight’: উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেককে সম্মান জানান, ৬৯ বিধায়ককে নির্দেশ মমতার, ছাড় নেই বড়দেরও

    Mamata on Abhishek ‘Fight’: উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানান, ৬৯ বিধায়ককে নির্দেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছাড় নেই বড়দেরও। তারইমধ্যে ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে আজ ১১ জন অনুপস্থিত ছিলেন আজকের বৈঠকে।

    Published on: May 06, 2026 8:41 PM IST
    By Ayan Das
    তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতনের পর থেকেই ঘরে-বাইরে রোষের মুখে পড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের কেউ-কেউ সরাসরি অভিষেকের নামে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, কেউ আবার ঘুরিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এমনকী কেউ-কেউ তো ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেকের 'দাম্ভিকতা' ও 'ঔদ্ধ্যত' নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছেন। তবে অভিষেকের 'লড়াইয়ের' প্রতি আস্থা প্রকাশ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ৬৯ জন নব-নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে মমতা নির্দেশ দেন যে অভিষেক যে 'লড়াই' করেছেন, সেটাকে সম্মান জানাতে সকলে যেন উঠে দাঁড়ান। সেইমতো উপস্থিত বিধায়করা উঠে দাঁড়ান। বাদ যাননি অভিষেকের থেকে বড় বিধায়করাও।

    বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    অভিষেকের সমালোচনা করা যাবে না, সাফ কথা মমতার

    সার্বিকভাবে অভিষেকের নেতৃত্বের প্রশংসাও করেছেন মমতা। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মমতা নাকি কড়া ভাষায় জানিয়েছেন যে অভিষেকের সমালোচনা করা যাবে না। যদি কেউ সেই কাজটা করেন, তা বরদাস্ত করা হবে। পুরো শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ের দেখভালের জন্য একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। যে কমিটিতে ভোটে হেরে যাওয়া চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়ান, জিততে না পারা শুভাশিস চক্রবর্তীরা আছেন।

    ১১ জন বিধায়ক নেই মমতার বৈঠকে

    সেইসবের মধ্যেই আজকের বৈঠকে ১১ জন নবনির্বাচিত বিধায়ক (মোট ৮০ জন তৃণমূল বিধায়ক জিতেছেন, হাজির ছিলেন ৬৯ জন) অনুপস্থিত ছিলেন বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকে তৃণমূলের অনেকেই ‘পাল্টি’ খেতে শুরু করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিজেপির তরফে আপাতত ‘দলবদলু’ নেতাদের দূরে রাখার কথা বলা হয়েছে।

    ‘বরখাস্ত করুক’, সাফ কথা মমতার

    তারইমধ্যে কালীঘাটের বৈঠকে মমতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে লোকভবনে গিয়ে ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সূত্রের খবর, মমতা বলেন যে লোকভবনে গিয়ে পদত্যাগ করবেন না তিনি। রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসন কার্যকর হলে সেটাই হোক। রেকর্ড হয়ে থাকুক সেটা। বরখাস্ত করে দিক। আর সেই দিনটি ইতিহাসে একটি 'কালো দিন' হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে থাকুক বলে দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

