Mamata Banerjee attacks Amit Shah: মণিপুরে যাওয়ার সাহস নেই শাহের, আক্রমণ মমতার, মামলা করার 'অনুরোধও' আইনজীবীদের

Mamata Banerjee attacks Amit Shah: মণিপুরে যাওয়ার সাহস নেই অমিত শাহের - সরাসরি আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা করার 'অনুরোধও' করলেন আইনজীবীদের।
মণিপুরে অরাজকতা চলছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার সাহস নেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার উত্তরপাড়ার জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, 'আমি জানি না ছাত্ররা কেন প্রতিবাদ করছে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী জেইউ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ছাত্রদের গালিগালাজ করেছেন। আপনি কীভাবে বলতে পারেন সেখানে অরাজকতা চলছে? মণিপুরে অরাজকতা চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে থাকার চেয়ে মণিপুরে থাকা উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তিনি ভয়ে সেখানে যাবেন না। নয়ডা জ্বলছিল। মহিলাদের মারধর করা হচ্ছিল। মহিলারা রাস্তায় বেরোতেও নিরাপদ বোধ করেন না। বিহার ও রাজস্থানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তারা বাংলার বদনাম করছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ইউপি এক নম্বর। আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) সেই রাজ্যের সাংসদ।'
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন যে তিনি মানুষকে উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটাবেন? তিনি কীভাবে হিংসায় উস্কানি দিতে পারেন? আমি জানি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তবুও আমি আমার আইনজীবীদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুরোধ করব। এটি একটি অপরাধ।’
সেই রেশ ধরে মমতা বলেন, ‘এখানে ওদের কোনও জনভিত্তি নেই। তারা এজেন্সি ভাড়া করেছে। ট্রেনে করে লোক আনা হয় তাদের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। যদি ১০০ জন স্থানীয় লোক থাকে, তবে তাদের কর্মসূচিতে ৯০০ জন থাকে বহিরাগত। গতকাল আমার কেন্দ্রে কয়েকটি বাস এসেছিল। আমরা তাদের রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছি। নিশ্চিত করুন যাতে বহিরাগতরা আপনাদের এলাকায় না আসে। তারা গেরুয়া পোশাক পরতে পারে কিন্তু তারা সন্ন্যাসী নয়। তারা ভণ্ড। চড়ক পূজার সময় ৪০০ ভণ্ডকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার ভোটার নন। আইন অনুযায়ী আপনাকে ভোট এলাকার বাইরে থাকতে হবে।’
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।