Mamata Banerjee attacks Amit Shah: মণিপুরে যাওয়ার সাহস নেই শাহের, আক্রমণ মমতার, মামলা করার 'অনুরোধও' আইনজীবীদের

    Mamata Banerjee attacks Amit Shah: মণিপুরে যাওয়ার সাহস নেই অমিত শাহের - সরাসরি আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা করার 'অনুরোধও' করলেন আইনজীবীদের।

    Published on: Apr 25, 2026 9:59 PM IST
    By Ayan Das
    মণিপুরে অরাজকতা চলছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার সাহস নেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার উত্তরপাড়ার জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, 'আমি জানি না ছাত্ররা কেন প্রতিবাদ করছে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী জেইউ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ছাত্রদের গালিগালাজ করেছেন। আপনি কীভাবে বলতে পারেন সেখানে অরাজকতা চলছে? মণিপুরে অরাজকতা চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে থাকার চেয়ে মণিপুরে থাকা উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তিনি ভয়ে সেখানে যাবেন না। নয়ডা জ্বলছিল। মহিলাদের মারধর করা হচ্ছিল। মহিলারা রাস্তায় বেরোতেও নিরাপদ বোধ করেন না। বিহার ও রাজস্থানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তারা বাংলার বদনাম করছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ইউপি এক নম্বর। আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) সেই রাজ্যের সাংসদ।'

    অমিত শাহকে সরাসরি আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (PTI)
    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন যে তিনি মানুষকে উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটাবেন? তিনি কীভাবে হিংসায় উস্কানি দিতে পারেন? আমি জানি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তবুও আমি আমার আইনজীবীদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুরোধ করব। এটি একটি অপরাধ।’

    সেই রেশ ধরে মমতা বলেন, ‘এখানে ওদের কোনও জনভিত্তি নেই। তারা এজেন্সি ভাড়া করেছে। ট্রেনে করে লোক আনা হয় তাদের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। যদি ১০০ জন স্থানীয় লোক থাকে, তবে তাদের কর্মসূচিতে ৯০০ জন থাকে বহিরাগত। গতকাল আমার কেন্দ্রে কয়েকটি বাস এসেছিল। আমরা তাদের রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছি। নিশ্চিত করুন যাতে বহিরাগতরা আপনাদের এলাকায় না আসে। তারা গেরুয়া পোশাক পরতে পারে কিন্তু তারা সন্ন্যাসী নয়। তারা ভণ্ড। চড়ক পূজার সময় ৪০০ ভণ্ডকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার ভোটার নন। আইন অনুযায়ী আপনাকে ভোট এলাকার বাইরে থাকতে হবে।’

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

