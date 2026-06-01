    WB Cabinet Ministers List 2026: ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে পরিচারিকা- শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় কারা? রইল তালিকা

    WB Cabinet Ministers List 2026: শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হল। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন শুভেন্দু। সঙ্গে শপথগ্রহণ করেন পাঁচজন মন্ত্রী (দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডু)। পুরো মন্ত্রিসভার শপথ হল আজ।

    Published on: Jun 01, 2026 11:02 AM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হল। সোমবার লোকভবনে মোট ৩৫ জনকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আরএন রবি। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন হলেন পূর্ণমন্ত্রী। তিনজনকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। আর ১৯ জন হয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। তবে আপাতত দফতর বণ্টন করা হয়নি। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে আজ নবান্নে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার কথা আছে। সেই বৈঠকের পরই মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন করে দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

    লোকভবনে শপথবাক্য পাঠের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী।

    পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে কারা কারা শপথ নিলেন?

    ১) দীপক বর্মন: ফালাকাটা।

    ২) তাপস রায়: মানিকতলা।

    ৩) মনোজকুমার ওঁরাও: কুমারগ্রাম।

    ৪) শংকর ঘোষ: শিলিগুড়ি।

    ৫) জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়: সিউড়ি।

    ৬) স্বপন দাশগুপ্ত: রাসবিহারী।

    ৭) অর্জুন সিং: নোয়াপাড়া।

    ৮) গৌরীশংকর ঘোষ: মুর্শিদাবাদ।

    ৯) অরূপকুমার দাস: সিঙ্গুর।

    ১০) দুধকুমার মণ্ডল: ময়ূরেশ্বর।

    ১১) শারদ্বত মুখোপাধ্যায়: বিধাননগর।

    ১২) কল্যাণ চক্রবর্তী: খড়দা।

    ১৩) অজয়কুমার পোদ্দার: কুলটি।

    পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন কারা?

    ১) মালতী রাভা রায়: তুফানগঞ্জ।

    ২) রাজেশ মাহাতো: গোপীবল্লভপুর।

    ৩) ইন্দ্রনীল খাঁ: বেহালা পশ্চিম।

    পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন কারা?

    ১) জুয়েল মুর্মু: হবিবপুর।

    ২) আনন্দময় বর্মন: মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে সবথেকে বেশি জয়)।

    ৩) অশোক দিন্দা: ময়না (ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার)।

    ৪) শান্তনু প্রামাণিক: ভগবানপুর।

    ৫) উমেশ রাই: হাওড়া উত্তর।

    ৬) পূর্ণিমা চক্রবর্তী: শ্যামপুকুর।

    ৭) কৌশিক চৌধুরী: রায়গঞ্জ।

    ৮) দিবাকর ঘরামি: সোনামুখী।

    ৯) কলিতা মাজি: আউসগ্রাম (তিনি পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন, সমাজের একদম প্রান্তিক শ্রেণির মানুষকে মন্ত্রী করল বিজেপি সরকার)।

    ১০) গার্গী দাস ঘোষ: কান্দি।

    ১১) দীপঙ্কর জানা: কাকদ্বীপ।

    ১২) সুমনা সরকার: বলাগড়।

    ১৩) হরেকৃষ্ণ বেরা: তমলুক।

    ১৪) বিশাল লামা: কালচিনি।

    ১৫) মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র: বর্ধমান দক্ষিণ।

    ১৬) নাদিয়ার চাঁদ বাউরি: পারা।

    ১৭) বিরাজ বিশ্বাস: করণদিঘি।

    ১৮) ভাস্কর ভট্টাচার্য: শ্রীরামপুর।

    ১৯) অমিয় কিস্কু: নয়াগ্রাম।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

