WB Madhyamik Full Merit List: ২০২৬ মাধ্যমিকের প্রথম দশে ১৩১ জন, ১৪ জন উত্তর দিনাজপুর থেকে, একনজরে পূর্ণ মেধাতালিকা
WB Madhyamik Full Merit List: প্রকাশিত হল ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৫৩। পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়, এবার মেধাতালিকায় ১৩১ জন আছেন। এবছর উত্তর দিনাজপুর থেকে ১৪ জন মেধাতালিকায় আছেন। এই আবহে পূর্ণ মেধাতালিকা দেখে নিন একনজরে।
মাধ্যমিকের পূর্ণ মেধাতালিকার ১৩১ পরীক্ষার্থী:
১. অভিরূপ ভদ্র — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৯৮
২. প্রিয়তোষ মুখার্জী — সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) — ৬৯৬
৩. সৌরা জানা — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৯৫
৩. অঙ্কন কুমার জানা — রামকৃষ্ণ শিক্ষামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) — ৬৯৫
৩. মৈনাক মণ্ডল — বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট স্কুল — ৬৯৫
৪. অরিজিৎ বার — ছাত্রী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন — ৬৯৪
৪. রোম কর্মকার — বাঁকুড়া জেলা স্কুল — ৬৯৪
৪. সৌদীপ দাস — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৯৪
৪. সোহম জোয়ারদার — রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল — ৬৯৪
৫. দ্বৈপায়ন বিশ্বাস — বাদকুল্লা ইউনাইটেড একাডেমি — ৬৯৩
৫. স্যামন্তক কুণ্ডু — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৯৩
৫. স্বরূপ কান্তা — জটেশ্বর হাই স্কুল — ৬৯৩
৫. বেদাশ্রুতি সিনহা — ইসলামপুর গার্লস হাই স্কুল — ৬৯৩
৫. সমন্বয় দেবনাথ — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৯৩
৫. আয়ুষ সাহা — বালুরঘাট হাই স্কুল — ৬৯৩
৫. অনারণ্য সরকার — বালুরঘাট হাই স্কুল — ৬৯৩
৬. অদ্রিত গোস্বামী — রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম — ৬৯২
৬. বিদিশা হালদার — সারদা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল — ৬৯২
৬. সঙ্খদীপ মান্না — সুরাটপুর শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী বিদ্যামন্দির — ৬৯২
৬. অর্ণব বর্মণ — চিংগুরদানিয়া মডেল হাই স্কুল — ৬৯২
৬. অগ্নিপ্রভা নন্দ — তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল — ৬৯২
৬. অগ্নিক মাল — বিষ্ণুপুর হাই স্কুল — ৬৯২
৬. সপ্তাশ্ব চট্টোপাধ্যায় — অমর কানন দেশবন্ধু বিদ্যালয় — ৬৯২
৬. সৌমাল্য চন্দ্র — কাটোয়া কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশন — ৬৯২
৬. অর্জয়িতা চক্রবর্তী — বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুল — ৬৯২
৬. সোহিনী কোলে — পরম্বুয়া জগদ্ধাত্রী হাই স্কুল — ৬৯২
৬. রৌনক মিত্র — ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক হাই স্কুল — ৬৯২
৬. দীপ্তরাগ নাথ — গোপালনগর এম এস এস হাই স্কুল — ৬৯২
৬. সুচিস্মিতা পণ্ডিত — গোপালনগর এম এস এস হাই স্কুল — ৬৯২
৬. দেবদ্রিতা সরকার — আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুল — ৬৯২
৭. স্বর্ণাভ সরকার — নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুল — ৬৯১
৭. এ এস এম সায়াদাতুল্লাহ — বারাসাত পিয়ারীচরণ সরকার গভর্নমেন্ট হাই স্কুল — ৬৯১
৭. চম্পক দাস মুন্সী — কাঞ্চরাপাড়া হার্নেট হাই স্কুল — ৬৯১
৭. সৃজা ব্যানার্জী — নৈহাটি কাত্যায়নী গার্লস হাই স্কুল — ৬৯১
৭. অনীশ দাস — রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম — ৬৯১
৭. সমেজ্যোতি দাস — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৯১
৭. অভিনব প্রতিহার — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৯১
৭. অভিশিক্তা রায় — রামকৃষ্ণ শিক্ষামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) — ৬৯১
৭. অভিরূপ দে — তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল — ৬৯১
৭. কুন্তল পাঞ্জা — কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হাই স্কুল — ৬৯১
৭. সঞ্চয়ন ভৌমিক — কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হাই স্কুল — ৬৯১
৭. অর্কপ্রভ পাল — আরামবাগ হাই স্কুল — ৬৯১
৭. তানিশা ফকির — কৈলাশ চন্দ্র সাধুখান হাই স্কুল — ৬৯১
৭. স্নেহস্মিতা বর্মণ — দিনহাটা গার্লস হাই স্কুল — ৬৯১
৭. দিয়া পাল — রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুল — ৬৯১
৭. মহাকাশ রায় — কালিয়াগঞ্জ সারলা সুন্দরী হাই স্কুল — ৬৯১
৭. কমলেশ সরকার — গাজোল হাজি নাকু মহম্মদ হাই স্কুল — ৬৯১
৮. প্রজ্ঞা সাহা — রঘুনাথগঞ্জ রানি ভবানী বিদ্যানিকেতন — ৬৯০
৮. মৈনাক চক্রবর্তী — মজিলপুর জে. এম. ট্রেনিং স্কুল — ৬৯০
৮. জীবিতেশ কায়াল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৯০
৮. সৌম্যকান্তি কুইলা — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৯০
৮. অনিক দাস — জুজার্সা প্রণনাথ মান্না ইনস্টিটিউশন — ৬৯০
৮. সুসার টুডু — তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল — ৬৯০
৮. শর্মিষ্ঠা গোরাইন — দুবরাজপুর শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী বিদ্যামন্দির — ৬৯০
৮. শুভ্রনীল সিট — বিষ্ণুপুর হাই স্কুল — ৬৯০
৮. অপরতিম মণ্ডল — বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল — ৬৯০
৮. সৌমাল্য ঘোষ — কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস স্কুল — ৬৯০
৮. সমন্নয় নস্কর — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৯০
৮. চেতসী রায় — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৯০
৮. শুভ্রদীপ মণ্ডল — গাজোল হাজি নাকু মহম্মদ হাই স্কুল — ৬৯০
৮. জিসান হোসেন — কুমারগঞ্জ হাই স্কুল — ৬৯০
৯. শাহরিন সুলতানা — মডেল স্কুল (হাই) — ৬৮৯
৯. অনিকেত শীল — নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন — ৬৮৯
৯. সূর্যস্নাত বর্মণ — রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম — ৬৮৯
৯. ঐশিক চক্রবর্তী — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৮৯
৯. শুভ্রনীল মিস্ত্রি — হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন — ৬৮৯
৯. উপায়ন পাল — মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয় — ৬৮৯
৯. বোধিসত্ত্ব ঘোষ — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৯
৯. সৌম্য সরকার — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৯
৯. সাত্তিকা চক্রবর্তী — সারদা বিদ্যামন্দির (হাই স্কুল) — ৬৮৯
৯. সায়ন পাত্র — মানিকজোড়ে কামিনী কুমারী হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. সারন্যা নায়ক — মঙ্গলামারো মঙ্গলা একাডেমি — ৬৮৯
৯. অনুষ্কা ভক্ত — রামকৃষ্ণ শিক্ষামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) — ৬৮৯
৯. সৌম্যদীপ মাইতি — তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. অরিত্র আচার্য — কন্দপাসারা দেশপ্রাণ হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. স্নেহার্ঘ্য পাত্র — পরমানন্দপুর রামনাথ বিদ্যাপীঠ — ৬৮৯
৯. অদ্রিজ হাজরা — বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম শিক্ষায়তন — ৬৮৯
৯. সায়ন কুম্ভকার — বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. মৈনাক নাগ — বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. ইন্দ্রনীল মণ্ডল — বাঁকুড়া জেলা স্কুল — ৬৮৯
৯. আভাস সরকার — কালনা মহারাজার হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. সৌমদীপ চক্রবর্তী — ভাতার মাধব পাবলিক হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. তমোহা কুণ্ডু — আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. সম্বর্ত বেতাল — কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস স্কুল — ৬৮৯
৯. প্রত্যয় সামন্ত — সেকেন্দারপুর রাই কে. পি. পাল বাহাদুর হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. উজান ঘোষ — বারুইপাড়া রাখাল বিদ্যাপীঠ — ৬৮৯
৯. সৃজা দেবনাথ — মাথাভাঙা গার্লস হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. সৌম্যদীপ রায় — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৮৯
৯. বিবেক সিংহ — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৮৯
৯. প্রণয় দাস — রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল — ৬৮৯
৯. এম. ডি. তৌসিফ আফরোজ — গাজোল হাজি নাকু মহম্মদ হাই স্কুল — ৬৮৯
১০. কস্তুরী সিনহা — লাধুরাম তোশনিওয়াল সারদা বিদ্যামন্দির — ৬৮৮
১০. তামিম মণ্ডল — কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল — ৬৮৮
১০. সৃজন দে সরকার — রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম — ৬৮৮
১০. অয়ন হালদার — দক্ষিণ বারাসাত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অনুরাগ মণ্ডল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় — ৬৮৮
১০. শাশ্বত মাইতি — সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির — ৬৮৮
১০. সাগ্নিক ভৌমিক — খিলা গোপীমোহন শিক্ষাসদন — ৬৮৮
১০. সুচিস্মিতা চক্রবর্তী — দেউলপুর হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. দেব পাল — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৮
১০. অর্কপ্রভ চক্রবর্তী — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৮
১০. আদিত্য রাজ — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৮
১০. শিবম আনন্দ — পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ — ৬৮৮
১০. রুদ্রদীপ মণ্ডল — পুরুলিয়া চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. মৌনালী মণ্ডল — সন্তময়ী গার্লস হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. ঐশী খামরাই — সারদা বিদ্যামন্দির (হাই স্কুল) — ৬৮৮
১০. নয়নিকা পাল — বাঘাদাড়ি দেশপ্রাণ হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. সৌনক মাজি — তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. রূপম আচার্য — কন্দপাসারা দেশপ্রাণ হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অর্ক মাইতি — কন্দপাসারা দেশপ্রাণ হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অভিনন্দিতা জানা — হাঁসচরা সিন্ধুবালা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. সায়নী পিচ্ছালি — পাঁশকুড়া গার্লস হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. দেবদ্রীতা কর — পূর্বসুকুটিয়া গোপালকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় — ৬৮৮
১০. এস কে সাদ হোসেন — নবা নালন্দা শান্তিনিকেতন — ৬৮৮
১০. প্রত্যয় ঘোষ — পুরন্দরপুর হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. শরব্যা দেব — বীরভূম জেলা স্কুল — ৬৮৮
১০. দ্যুতিমান দে — রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবন — ৬৮৮
১০. অর্কদীপ শীল — বিষ্ণুপুর হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. কৃষ্ণা নন্দী — বাঁকাদহ হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. সৌম্যজিৎ কুণ্ডু — বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অভিষেক মণ্ডল — বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অরিত্র চ্যাটার্জী — স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ — ৬৮৮
১০. অভিষেক দাস — আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. সৃজন দাস — কুচুট প্রিয়গোপাল চৌধুরী হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. সৌগত পাল — গোপালনগর এম এস এস হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. শ্রেয়সী সাহা — গোপালনগর এম এস এস হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. অর্চিস্মান মজুমদার — জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল — ৬৮৮
১০. তানভির সাকিব — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৮৮
১০. প্রাঞ্জল মণ্ডল — সারদা বিদ্যামন্দির (রায়গঞ্জ) উচ্চ বিদ্যালয় — ৬৮৮
১০. মনীশ ঘোষ — নালাগোলা হাই স্কুল — ৬৮৮
১০. এম. ডি. সাঈদ আলম — টার্গেট পয়েন্ট স্কুল (হাই স্কুল) — ৬৮৮
