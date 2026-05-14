WB HS Results 2026 Check Online: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ আজ! কোন বিষয়ে কত নম্বর? নিজের রেজাল্ট এখান থেকেই দেখুন

WB HS Results 2026 Check Online: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ আজ! কোন বিষয়ে কত নম্বর? নিজের রেজাল্ট এখান থেকেই দেখুন
WB HS Results 2026 Check Online: রাত পোহালেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বৃহস্পতিবার সকাল-সকাল ফলপ্রকাশ করবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অনলাইনে রেজাল্ট দেখা যাবে এখান থেকেই। নিজের প্রাপ্ত নম্বর দেখে নিন।
WB HS Results 2026 Check Online: আজ উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। সেমিস্টার প্রথায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির যে পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল, তার আওতায় এবার প্রথমবার উচ্চমাধ্যমিক হয়েছে। ফলে এবার নতুন ধাঁচে ফলপ্রকাশ করা হবে। তাছাড়া অবশ্য বাকি প্রথা অপরিবর্তিত রয়েছে। যেমন প্রতিবারের মতোই আগে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলপ্রকাশ করবেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের শীর্ষ আধিকারিকরা। তারপর থেকে অনলাইনে (ওয়েবসাইটের মাধ্যমে) রেজাল্ট দেখা যাবে। আর গত কয়েক বছরের মতো এবারও হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার ওয়েবসাইট থেকে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখতে পারবেন পড়ুয়ারা। তাছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://result.wb.gov.in/ থেকে নিজেদের রেজাল্ট দেখতে পারবেন পড়ুয়ারা।
কখন থেকে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে?
১) কখন উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ করা হবে? উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ১০ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে। ওই সময় থেকে শুরু হবে সংসদের সাংবাদিক বৈঠক। সেখানে উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার, বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে।
২) ওয়েবসাইটে কখন থেকে রেজাল্ট দেখা যাবে? সকলে রেজাল্ট দেখতে পারবেন সকাল ১১ টা থেকে। সকাল ১১ টা থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রেজাল্ট দেখা যাবে। সরাসরি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার ওয়েবসাইট থেকেই রেজাল্ট দেখতে পারবেন।
উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখবেন কীভাবে?
১) এই প্রতিবেদনের নীচে একটি জায়গা আছে, যেখানে রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখার জায়গা আছে।
২) নিজের রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে। তারপর ‘Submit’-তে ক্লিক করুন।
৩) তাহলেই স্ক্রিনে আপনার রেজাল্ট দেখাবে। আর সবথেকে বড় কথা, স্কুল থেকে মার্কশিটের হার্ডকপি পাওয়ার আগেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার ওয়েবসাইট থেকে সফট কপি ডাউনলোড করতে পারবেন।
মার্কশিট ও সার্টিফিকেট নিয়ে সংসদের কড়া নির্দেশিকা
সংসদের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বৃহস্পতিবারই পড়ুয়াদের হাতে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট তুলে দিতে হবে। অতীতে কখনও কখনও আগে ফলপ্রকাশ করে দেওয়া হলেও কয়েকদিন পরে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হত। এবার সেরকম হচ্ছে না।
সকাল ১১ টা থেকে ওয়েবসাইটে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে। ঠিক তখন থেকেই সংসদ নির্ধারিত ৫৬টি ক্যাম্প অফিসে বিতরণ করা হবে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট। যা নির্দিষ্ট স্কুলের প্রতিনিধিরা সংগ্রহ করবেন। স্কুল থেকে পরীক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট পাবেন বৃহস্পতিবারই।
