'তুমি আমার দেখা কুৎসিত মহিলা...', ডিভোর্সের আগে অপরাকে এ কথা বলেছিলেন দর্শন
‘কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি’ সিরিয়ালে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অপরা মেহতা। যদিও তিনি বহু ছবিতেও অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রীর স্বামী অভিনেতা দর্শন জারিবালা অত্যন্ত সুপরিচিত একজন অভিনেতা। কিন্তু দুজনেই খ্যাতির শিরোনামে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবন একেবারেই সুখকর ছিল না।
‘কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি’ সিরিয়ালে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অপরা মেহতা। যদিও তিনি বহু ছবিতেও অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রীর স্বামী অভিনেতা দর্শন জারিবালা অত্যন্ত সুপরিচিত একজন অভিনেতা। কিন্তু দুজনেই খ্যাতির শিরোনামে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবন একেবারেই সুখকর ছিল না।
সম্পত্তি হাউটার ফ্লাই-এর সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন অপর বলেন, একবার এটি অনুষ্ঠানের জন্য তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং নিজেদের বিবাহ বার্ষিকীতে যখন তিনি স্বামীকে ফোন করেন তখন স্বামীর কাছ থেকে এমন কিছু শুনেছিলেন যা শোনার পর মাটির তলা থেকে পা সরে গিয়েছিল। অভিনেত্রীর স্বামী তাকে তড়িঘড়ি বাড়িতে আসতে বলেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে দেন।
সেদিন অপরার স্বামী দর্শন বলেন, আমি তোমার প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে আমার আর পছন্দ নয়। আমার জীবনে দেখা সবথেকে কুৎসিত নারী তুমি। সেদিন সারাদিন শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য ভীষণ ক্লান্ত হয়েছিলেন অপরা, কিন্তু স্বামীর থেকে এই কথা শুনে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেন তিনি।
অপরা বলেন, তারপর একদিন ও বাড়ি থেকে চলে গেল। এটা এখনও আমাদের বাড়ি। শুধু ও চলে গিয়েছে। তবে এ বাড়ির দরজা চিরকাল খোলা। ও যখন খুশি তখন আসতে পারে। কিন্তু আমি এটাও জানি ও কখনও ফিরবে না। যেমন ও আমার মত কাউকে খুঁজে পাবে না তেমন আমি ওর মত কাউকে খুঁজে পাবো না। আমরা আলাদা থেকেও একে অপরের সঙ্গেই রয়ে গিয়েছি।
দর্শন জারিওয়ালা ' গান্ধী' , 'মাই ফাদার' , 'গুরু' , এবং 'আজব প্রেম কি গজব কাহানি' -সহ আরও অনেক চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়ের জন্য পরিচিত । তাঁরা ১৯৮০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এই দম্পতির একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে তাঁরা আলাদাভাবে বসবাস করছেন এবং তাঁদের আইনত বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।
কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি ছাড়াও , যা তাকে একটি ঘরোয়া নাম করেছে, তিনি এক মহল হো স্বপ্ন কা , সাত ফেরে , হামারি দেবরানি , জামাই রাজা , কেয়ামত কি রাত , অনুপমা এবং কখনও কখনও ইত্তেফাক সে সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় টেলিভিশন শোতে উপস্থিত হয়েছেন । টেলিভিশন ছাড়াও, তিনি হিন্দি এবং গুজরাটি চলচ্চিত্র যেমন চোরি চোরি চুপকে চুপকে , দেবদাস এবং তিস মার খান ইত্যাদিতে অভিনয় করেছেন।
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