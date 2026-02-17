'আমি অভিষেককে চুমু খেয়েছি…', অমিতাভ-পুত্র প্রসঙ্গে এমন কেন বললেন জন?

'আমি অভিষেককে চুমু খেয়েছি…', অমিতাভ-পুত্র প্রসঙ্গে এমন কেন বললেন জন?
জন আব্রাহাম তাঁর কেরিয়ার জুড়ে অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং তাঁর অসাধারণ অভিনয় দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। সম্প্রতি জন তাঁর পুরুষ সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে নানা কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান যে, তিনি প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার উপর বেশি মনোযোগ দেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাঁর পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
স্ক্রিন মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠানে জন শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমার এবং অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রতিযোগিতা কীভাবে আলাদা তা নিয়ে কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে ভালো উপায় হল আপনার মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যে এটা কোনও প্রতিযোগিতা নয়, বরং এখানে একে অপরের পরিপূরক হতে হবে। আমি আমার পুরুষ সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে আরও ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করি। আমি অক্ষয় কুমার, শাহরুখ খান, বরুণ ধাওয়ান এবং অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে কাজ করেছি। এমনকী আমি অভিষেককে চুমুও খেয়েছি। ওঁরা সব সময় আমাকে এমন একজন হিসেবে দেখেছে যে অন্যদের প্রক্রিয়ার পরিপূরক এবং আমিও একই ভাবে অনুভব করি। আমি এই জায়গায় খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং সেই শক্তি পর্দায় প্রতিফলিত হয়।’
জন এরপর ইন্ডাস্ট্রিতে বহিরাগত হওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আমি যখন এসেছিলাম, তখন বাইরের কেউ ছিল না, আমার আগে কেবল শাহরুখ খান এবং অক্ষয় কুমার এসেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে আমি অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু আমি সব সময় আমার কাজের উপর মনোযোগ দিয়েছি এবং কখনও মিডিয়াকে গল্প বলিনি। মানুষ জানে আমি কোথা থেকে এসেছি।’
জনের সাম্প্রতিক কাজের কথা বলতে গেলে, তিনি গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'লাস্ট তেহরান' এবং 'দ্য ডিপ্লোম্যাট' ছবিতে অভিনয় করেছেন। তেহরানে, জন এসিপি রাজীব কুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 'দ্য ডিপ্লোম্যাট'-এ জন পাকিস্তানে নিযুক্ত একজন ভারতীয় কূটনীতিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যিনি পাকিস্তানে আটকা পড়া ভারতীয় মহিলা উজমা আহমেদকে ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করছেন।