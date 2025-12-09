Edit Profile
    'নাদান পারিন্দে' গাইতে গাইতে মঞ্চেই পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান! ভাইরাল ভিডিয়ো

    বলিউড গায়ক মোহিত চৌহান বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি ভিডিয়োর জন্য সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন। ভোপালের এইমস-এ আয়োজিত একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলাকালীন, মোহিত হঠাৎ পা পিছলে মঞ্চে পড়ে যান। সেই ঘটনার ভিডিয়ো এখন নেট দুনিয়ায় ভাইরাল।

    Published on: Dec 09, 2025 10:42 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড গায়ক মোহিত চৌহান বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি ভিডিয়োর জন্য সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন। ভোপালের এইমস-এ আয়োজিত একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলাকালীন, মোহিত হঠাৎ পা পিছলে মঞ্চে পড়ে যান। সেই ঘটনার ভিডিয়ো এখন নেট দুনিয়ায় ভাইরাল।

    'নাদান পারিন্দে' গাইতে গাইতে মঞ্চেই পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান! ভাইরাল ভিডিয়ো
    'নাদান পারিন্দে' গাইতে গাইতে মঞ্চেই পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান! ভাইরাল ভিডিয়ো

    ভোপালের এই অনুষ্ঠানে, মোহিত চৌহান তাঁর সুপারহিট গানের এক অসাধারণ পরিবেশনা করেন। দর্শকদের তিনি 'সাদ্দা হক', 'তুম সে হি', 'অভি কুছ দিনো সে', 'ইলাহি'-সহ তাঁর নানা বিখ্যাত গানের মাতিয়ে দেন। এই গানগুলির মাঝে 'নাদান পারিন্দে' পরিবেশন করার সময়, তিনি সামনের আলোর সেটআপের কাছে চলে আসেন। সেখানে তার পা মঞ্চের আলোর তারে আটকে যায় এবং তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে পড়ে যান।

    মোহিত মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আয়োজকরা তৎক্ষণাৎ মঞ্চে ছুটে আসেন। যেহেতু অনুষ্ঠানটি এইমস ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাই একটা মেডিকেল টিমও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং প্রাথমিক চিকিৎসাও দেওয়া হয় তাঁকে। তবে কোনও গুরুতর আঘাত পাননি তিনি। কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠানটি আবার শুরু হয়।

    এই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর, ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন। তবে, গায়ক এখনও এই পুরো ঘটনা সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেননি। সম্প্রতি, একটা সাক্ষাৎকারে, তিনি সঙ্গীত জগতে রিমিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেন যে বর্তমান সময়ে, রিমিক্সগুলি সৃজনশীল প্রয়োজনীয়তার চেয়ে ব্যবসায়িক হয়ে উঠেছে, যেখানে একটা গানের আসল রূপই সবচেয়ে সুন্দর।

