    'তিন দিনের মধ্যে তোমরা সুখবর... ', তবে কি আবার গর্ভবতী মধুবনী?

    শুধুমাত্র জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে নয়, এই মুহূর্তে একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও খুব পরিচিত রাজা ও মধুবনী গোস্বামী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোটখাট সব খবর পোস্ট করেন এই তারকা দম্পতি। কেশবের খুনসুটি দেখতে দেখতে সময় চলে যায় নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের।

    Published on: Dec 23, 2025 11:01 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আবার গর্ভবতী মধুবনী?
    মধুবনীর স্যালনের অফার হোক অথবা নতুন ব্যাগের ব্যবসার ঘোষণা সবকিছুই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে করেন তাঁরা। কিন্তু এবার রাজা যখন একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যে সুখবরটা তোমরা জানতে পারবে। তখন মধুবনীর লাজুক মুখ দেখে অনেকেই আন্দাজ করছেন হয়তো এবার একেবারে অন্যরকম একটা খবর দিতে চলেছেন তাঁরা।

    ভিডিয়োর শুরুতেই রাজা বলেন, ‘আগামী তিন দিনের মধ্যে তোমাদের একটা সুখবর দেব। এই খবরটা জানতে পেরে আমি সারারাত ঘুমোইনি। আমরা ভীষণ ভীষণ খুশি। তবে সব থেকে খুশী আমার বাবা মা। আর কেশব ভীষণ খুশি।’

    রাজার পাশে মধুবনীকে বড্ড লাজুক ভাবে হাসতে দেখা গিয়েছে। অন্যদিনের তুলনায় অভিনেত্রী যেন অনেক বেশি শান্ত। এমনকি ভিডিও চলাকালীন মধুবনীকে লাফাতে বারনও করছিলেন রাজা যার ফলে অনেকেই আন্দাজ করছেন আগামী সুখবরের কথা।

    রাজা এবং মধুবনীর একমাত্র সন্তান কেশব সব এখন বেশ অনেকটাই বড় হয়ে গিয়েছে। হিসেব মতো এখন যদি এই তারকা দম্পতি দ্বিতীয় সন্তানের কথা চিন্তাভাবনা করতেই পারেন। সত্যি কথা বলতে টলিউডের এখন অনেক তারকাই প্রথম সন্তান একটু বড় হতেই দ্বিতীয় সন্তানের কথা চিন্তা ভাবনা করছেন তাই এক্ষেত্রেও এমনটা হতেই পারে বলে ধারণা নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের।

    কমেন্ট বক্সেও সকলেই লিখেছেন সেই কথা। একজন লিখেছেন, আমার মনে হচ্ছে সেকেন্ড বেবি আসতে চলেছে। কেউ আবার লিখেছেন, আমার মনে হচ্ছে মধুবনীর দ্বিতীয় সন্তান আসছে কারণ ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেউ আবার লিখেছেন, কেশবের ভাই অথবা বোন আসতে চলেছে।

    তবে আসল খবর কি সেটা জানার জন্য কিন্তু আরও তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে সকলকেই। যদিও এমন ঘোষণা আগেও করেছিলেন মধুবনী পরে তিনি জানিয়েছিলেন তিনি ব্যাগের ব্যবসা শুরু করতে চলেছেন। তবে এবারে যেন অভিনেত্রীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই খুশি একেবারে অন্যরকম একটা আনন্দের খুশি। অনেকে আবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য আগাম শুভেচ্ছা বার্তাও জানিয়েছেন।

