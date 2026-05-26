Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    FWICE-এর ব্যানের পর 'কান্তারা' বিতর্কের জন্য চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গেলেন রণবীর! মন্দিরের মেঝেতে বসে করলেন প্রার্থনা

    ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ ( এফডব্লিউআইসিই ) রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যানের নির্দেশ জারি করার পর সোমবার তিনি চর্চায়। তবে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার, মহীশূরের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে যান নায়ক।

    May 26, 2026, 17:28:39 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ ( এফডব্লিউআইসিই ) রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যানের নির্দেশ জারি করার পর সোমবার তিনি চর্চায়। তবে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার, 'কান্তারা' অনুকরণ বিতর্কের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অংশ হিসেবে, অভিনেতা কর্ণাটক হাইকোর্টে তাঁর পূর্বের স্বীকারোক্তি পুনর্ব্যক্ত করে মহীশূরের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে যান।

    FWICE-এর ব্যানের পর 'কান্তারা' বিতর্কের জন্য চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গেলেন রণবীর!
    FWICE-এর ব্যানের পর 'কান্তারা' বিতর্কের জন্য চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গেলেন রণবীর!

    আরও পড়ুন: ‘মেদিনীপুর সব সময় এগিয়ে…’, নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে প্রশ্ন করতেই যা বললেন দেব

    রণবীর এর আগে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে এই বিষয়ে নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছিলেন। নিজের অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি মুখ খোলেন। তিনি বলেন, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে ঋষভের অসাধারণ অভিনয়কে তুলে ধরা। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি, তিনি যেভাবে ওই বিশেষ দৃশ্যটি করেছেন, সেভাবে করতে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, যার জন্য তিনি আমার সর্বোচ্চ প্রশংসার পাত্র।’

    কোনো সংস্কৃতি বা বিশ্বাসকে অসম্মান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, এটা স্পষ্ট করে তিনি আরও বলেন, 'আমি সবসময় আমাদের দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে গভীরভাবে সম্মান করে এসেছি। যদি আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।'

    আরও পড়ুন: সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন সক্রিয় নন রাইমা, জীবনের রহস্য ধরে রাখতে কি এই সিদ্ধান্ত?

    আইএফএফআই ২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এই অনুকরণের ঘটনাটি ঘটে, যেখানে ঋষভও উপস্থিত ছিলেন। রণবীর মঞ্চে উঠে 'কান্তারা ' সিনেমার ঋষভের চরিত্রটিকে অতিরঞ্জিতভাবে অনুকরণ করেন। তিনি ভুলবশত দেবতাকে 'ভূত' বলেও উল্লেখ করেন। এর পরে, বেঙ্গালুরুর একজন আইনজীবী তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগ এনে আদালতে যান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিনেতার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়, যার ফলে তিনি মামলাটি খারিজ করার জন্য আদালতে আবেদন করেন।

    মন্দিরে রণবীর সিং
    মন্দিরে রণবীর সিং

    এপ্রিলে রণবীরের আইনজীবী পুনরায় জানান যে, অভিনেতা তাঁর মন্তব্যের জন্য অনুতপ্ত এবং ক্ষমা প্রার্থনার অংশ হিসেবে তিনি চামুন্ডি পাহাড়ের মন্দিরে শ্রদ্ধা জানাতেও যাবেন। তবে, শনিবারের যুক্তিতর্ক হলফনামাটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, বিশেষ করে ক্ষমা প্রার্থনার অংশ হিসেবে মন্দির পরিদর্শনের আশ্বাসের বিষয়টি নিয়ে। হলফনামায় রণবীর জানান যে তিনি ‘যথাসময়ে’ তীর্থস্থান পরিদর্শনে যাবেন। অভিনেতা হলফনামায় আরও জানান যে, তাঁর ব্যস্ত সময়সূচী এবং নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন ছিল।

    Home/Entertainment/FWICE-এর ব্যানের পর 'কান্তারা' বিতর্কের জন্য চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গেলেন রণবীর! মন্দিরের মেঝেতে বসে করলেন প্রার্থনা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes