Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saina: মেয়েকে নাকি একাই ছাড়েন না দিতিপ্রিয়ার মা! তাহলে সাইনার রোম্যান্টিক সিন থাকলে কী করেন সংযুক্তা?

    দিতিপ্রিয়া রায়ের মা-কে নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। তারই মাঝে ছোট পর্দার আরেক নায়িকা সংযুক্তার মা জানালেন, নায়কের সঙ্গে মেয়ের রোম্যান্টিক সিন থাকলে, কী করেন তিনি! 

    Published on: Nov 28, 2025 12:32 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিগত কয়েকদিন ধরে দিতিপ্রিয়া রায় আর জিতু কমলের ঝামেলা নিয়ে চর্চা উঠেছিল তুঙ্গে। তারই মাঝে বারবার আরেকটা যে নাম ঘুরেফিরে এসেছিল, তিনি হলেন দিতিপ্রিয়ার মা! টলিপাড়ার কানাঘুষো মেয়েকে এক মুহূর্ত একা ছাড়েন না দিতিপ্রিয়ার মা! এমনকী, জিতুর সঙ্গে রোম্যান্টিক সিনের সময়তেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। যা অনেকসময় অপ্রস্তুত করত সহ-অভিনেতাদের।

    ছোট পর্দার দুই জনপ্রিয় নায়িকা সাইনা ও দিতিপ্রিয়া।
    ছোট পর্দার দুই জনপ্রিয় নায়িকা সাইনা ও দিতিপ্রিয়া।

    অবশ্য মেয়েদেরকে সেটে সঙ্গ দেন বহু নায়িকার মা-ই। ডেইলি সোপে বেশ ছোট বয়সেই পা রাখেন নায়িকারা। ১৪-১৫ বছরের মেয়ের সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ই থাকেন তাঁদের মায়েরা। দিতিপ্রিয়াকে নিয়ে চর্চার মাঝেই সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের মায়ের বলা কথা ভাইরাল। যেখানে তিনি আনন্দবাজারকে জানিয়েছেন, মেয়ের কোনো রোম্যান্টিক দৃশ্য থাকলে তিনি ‘ফ্লোর থেকে বেরিয়ে’ যান।

    আরও পড়ুন: গায়ে সাঁটে ‘বউ চোর’ তকমা! বিয়ের ২ বছরে পিয়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন পরমব্রত?

    সাইনাকে দেখা যাচ্ছে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে লাজু অর্থাৎ লাজবন্তীর চরিত্রে। এরই মাঝে সোমরাজ আর সাইনার একটি রোম্যান্টিক সিন ছিল। যেখানে সোমরাজ আর সাইনা একে-অপরকে জড়িয়ে ধরবেন। এরকম ক্ষেত্রে কী করে সাইনার মা সংযুক্তা?

    অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী জানালেন, তাংদের বাড়ির পাশেই সাইনার শ্যুট হয়। তাই রোজ সেটে যেতে পারেন না। নিজেরও অফিস আছে। তাই সারা ক্ষণ আমি ওর শুটিংয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে অনেক রাত অবধি শ্যুটিং চললে বা সারা রাত শ্যুটিং চললে তিনি থাকেন।

    আরও পড়ুন: আমেরিকা নিবাসী পাত্রর সঙ্গে চুপিসাড়ে বিয়ে তনুশ্রীর! কী করেন বর, এবার কি তাহলে টলিউডকে বিদায়?

    সাইনার আর সোমরাজ যেদিন একে-অপরকে জড়িয়ে ধরার দৃশ্য়ের শ্যুট করলেন সেদিনও রাতে শ্যুটিং চলছিল। তাই তিনি ছিলেন সাইনার সঙ্গে। তবে জড়িয়ে ধরার দৃশ্যের শ্যুটিংয়ের সময় তিনি সেট থেকে বেরিয়ে যান। সংযুক্তার কথায়, ‘আমি সোমরাজ এবং ডল দু’জনকেই স্পেস দিতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম যাতে ওদের কোনও অস্বস্তি না হয়। তাই ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসি সেই সময়ের জন্য।’

    সাইনা এখনও ১৮-র গণ্ডি পেরোননি। বয়স তাঁর মাত্র ১৫। যদিও টলিপাড়ায় কাজ করা শুরু করেছেন বছরখানেক আগেই। অনুরাগের ছোঁয়া-য় প্রথম দেখা যায় তাঁকে। বাবা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মতোই অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এসেছে সাইনা ছোট থেকে। আর মেয়ের সেই স্বপ্নপূরণ করতে সবসময় ঢাল হয়ে আছেন মা সংযুক্তা। সাইনাও বিশ্বাস করেন, মাথার উপর বাবার আশীর্বাদ রয়েছে, সবসময় আদরের ডলকে পথ দেখাচ্ছেন অভিষেক।

    News/Entertainment/Saina: মেয়েকে নাকি একাই ছাড়েন না দিতিপ্রিয়ার মা! তাহলে সাইনার রোম্যান্টিক সিন থাকলে কী করেন সংযুক্তা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes