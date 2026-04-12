Iran on Trump's Hormuz Strait blockade: 'ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকে আটকে পড়বে', ট্রাম্প হরমুজ বন্ধের ঘোষণা করতে পালটা বোমা ইরানের

Iran on Trump's Hormuz Strait blockade: ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকে আটকে পড়বে আমেরিকা - হরমুজ প্রণালী বন্ধের ঘোষণার পাল্টা জবাব দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া বার্তা দিল ইরান। দুই দেশের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবে কাঁপছে বিশ্ব রাজনীতি।
Iran on Trump's Hormuz Strait blockade: শান্তি বৈঠকের পরেও হুমকি ও পালটা হুমকির ধারা অব্যাহত থাকল আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে। পাকিস্তানে শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে আমেরিকার নৌসেনা। হরমুজ প্রণালীতে কোনও জাহাজকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বেরোতেও দেওয়া হবে না কোনও জাহাজকে। তারপরই ইরানের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয় যে ‘সমস্ত জাহাজ চলাচলের উপরে (ইরানের) সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শত্রুপক্ষ যদি কোনও ভুল পদক্ষেপ করে, তবে তারা প্রণালীর এক মারাত্মক ঘূর্ণিপাকে আটকে পড়বে।’
ইসলামাবাদে ব্যর্থ শান্তি বৈঠক
আর সেই সব হুংকার এবং পালটা হুংকারের বিষয় চলেছে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরে। পাকিস্তানের রাজধানীতে ইরান ও আমেরিকার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলেছে ২১ ঘণ্টা। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই শান্তি আলোচনার মধ্যেই নাকি মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় ১২ বার হটলাইনে যুক্ত হয়েছিলেন ট্রাম্প। এই বিষয়ে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, ট্রাম্প শুধুমাত্র তাঁদের নির্দেশ দিচ্ছেলেন না, তিনি আলোচনার প্রতি মিনিটের আপডেটও নিচ্ছিলেন।
ইরানের জন্য খারাপ খবর….দাবি আমেরিকার
একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানে দীর্ঘ বৈঠক ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হয় ইরান এবং আমেরিকার। তবে দু'পক্ষের দূরত্ব মেটেনি। এদিকে পাকিস্তানের ঢাল হয়ে দাঁড়ান ভান্স।
তিনি বলেন, 'আলোচনায় যে ঘাটতিগুলি রয়ে গিয়েছে, সেগুলির জন্য পাকিস্তানিদের দায়ি করা যাবে না। তারা অসাধারণ কাজ করেছে এবং আমাদের ও ইরানের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সত্যিই চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও ইরানের জন্য খারাপ খবর হল, আমরা কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে পারিনি। তাই আমরা কোনও সমঝোতা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি। আমরা আমাদের লক্ষ্মণরেখার বিষয়ে ইরানকে জানিয়েছি। কোন বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায়, কোন বিষয়ে দেওয়া যায় না, সবটাই পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের শর্ত মেনে নেয়নি।
আমেরিকার তরফে অহেতুক সব দাবি, পালটা ইরানের
পালটা ইরানের তরফে বলা হয়, 'দেশের জনগণের স্বার্থে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমেরিকার অহেতুক দাবি মেনে নেওয়া তাই আমাদের জন্য অসম্ভব। ইরানি প্রতিনিধি দলের ইতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অপ্রয়োজনীয় সব দাবি জানানো হয়। এই কারণেই আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয়।'
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।