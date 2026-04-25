    Trump on Pakistan tour: ১৮ ঘণ্টার প্লেন সফর করে পাকিস্তানে গিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নেই, বললেন ট্রাম্প

    Trump on Pakistan tour: ১৮ ঘণ্টার প্লেন সফর করে পাকিস্তানে গিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নেই, জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

    Published on: Apr 25, 2026 10:59 PM IST
    By Ayan Das
    Trump on Pakistan tour: পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা আবারও ব্যাহত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেন যে তিনি ইরান শান্তি আলোচনার জন্য মার্কিন প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফর বাতিল করেছেন। ইরানি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে জ্যারেড কুশনার এবং স্টিভ উইটকফের ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। তবে সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে ইরানি আধিকারিকরা পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তেহরানে উড়ে গিয়েছেন। এরপরে ট্রাম্প মার্কিন প্রতিনিধিদের এই সফরও বাতিল করেছেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প কুশনার এবং উইটকফের পাকিস্তান সফর বাতিল করার বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি সবেমাত্র পাকিস্তানে যাওয়া আমার দলকে তাদের সফর বাতিল করতে বলেছি। আমি তাদের বলেছিলাম যে না আপনারা সেখানে যাওয়ার জন্য ১৮ ঘণ্টা উড়ে যাবেন না। আমাদের কাছে ইতিমধ্যে সমস্ত বিকল্প রয়েছে। তারা যখনই চায় আমাদের কল করতে পারে, তবে আপনি আরও ১৮ ঘণ্টা উড়ে যাবেন না এবং সেখানে বসে বাজে কথা বলবেন না।’

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি সৌজন্যে এপি)
    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি সৌজন্যে এপি)

    পাকিস্তানে ইরান ও আমেরিকার বৈঠক

    পাকিস্তান থেকে ইরানি প্রতিনিধি দল তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বিবৃতি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইরানি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে শরিফ এবং মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তেহরানে উড়ে গিয়েছে। সূত্র অনুসারে, ইরানি আধিকারিকরা আমেরিকানদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে অস্বীকার করে পাকিস্তানকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।তাঁরা আশা করেছিলেন যে পাকিস্তান মার্কিন প্রতিনিধি দলের সামনে এই বিষয়গুলি তুলে ধরবে। তবে এখন ট্রাম্প এই সফর বাতিল করেছেন।

    কটাক্ষের মুখে ট্রাম্প

    এমনিতে প্রাথমিকভাবে ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মার্কিন দাবি অনুসারেই ইরানকে একটি শান্তি প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন দাবি অবশ্য যুক্তিহীন এবং ভিত্তিহীন বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। এর আগেও ইরান যুদ্ধের মাঝে একাধিকবার 'অসত্য' দাবি করেছেন ট্রাম্প। যা নিয়ে ইরান পালটা 'ট্রোল' করেছে তাঁকে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

