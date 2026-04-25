Trump on Pakistan tour: ১৮ ঘণ্টার প্লেন সফর করে পাকিস্তানে গিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নেই, বললেন ট্রাম্প

Trump on Pakistan tour: ১৮ ঘণ্টার প্লেন সফর করে পাকিস্তানে গিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নেই, বললেন ট্রাম্প
Trump on Pakistan tour: পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা আবারও ব্যাহত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেন যে তিনি ইরান শান্তি আলোচনার জন্য মার্কিন প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফর বাতিল করেছেন। ইরানি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে জ্যারেড কুশনার এবং স্টিভ উইটকফের ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। তবে সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে ইরানি আধিকারিকরা পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তেহরানে উড়ে গিয়েছেন। এরপরে ট্রাম্প মার্কিন প্রতিনিধিদের এই সফরও বাতিল করেছেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প কুশনার এবং উইটকফের পাকিস্তান সফর বাতিল করার বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি সবেমাত্র পাকিস্তানে যাওয়া আমার দলকে তাদের সফর বাতিল করতে বলেছি। আমি তাদের বলেছিলাম যে না আপনারা সেখানে যাওয়ার জন্য ১৮ ঘণ্টা উড়ে যাবেন না। আমাদের কাছে ইতিমধ্যে সমস্ত বিকল্প রয়েছে। তারা যখনই চায় আমাদের কল করতে পারে, তবে আপনি আরও ১৮ ঘণ্টা উড়ে যাবেন না এবং সেখানে বসে বাজে কথা বলবেন না।’
পাকিস্তানে ইরান ও আমেরিকার বৈঠক
পাকিস্তান থেকে ইরানি প্রতিনিধি দল তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বিবৃতি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইরানি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে শরিফ এবং মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তেহরানে উড়ে গিয়েছে। সূত্র অনুসারে, ইরানি আধিকারিকরা আমেরিকানদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে অস্বীকার করে পাকিস্তানকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।তাঁরা আশা করেছিলেন যে পাকিস্তান মার্কিন প্রতিনিধি দলের সামনে এই বিষয়গুলি তুলে ধরবে। তবে এখন ট্রাম্প এই সফর বাতিল করেছেন।
কটাক্ষের মুখে ট্রাম্প
এমনিতে প্রাথমিকভাবে ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মার্কিন দাবি অনুসারেই ইরানকে একটি শান্তি প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন দাবি অবশ্য যুক্তিহীন এবং ভিত্তিহীন বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। এর আগেও ইরান যুদ্ধের মাঝে একাধিকবার 'অসত্য' দাবি করেছেন ট্রাম্প। যা নিয়ে ইরান পালটা 'ট্রোল' করেছে তাঁকে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।