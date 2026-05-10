Train Ticket Booking Latest Update: ট্রেনের টিকিট বুকিং হচ্ছে সহজ, বড় পরিবর্তন হচ্ছে সিস্টেমে, পুজোর ঠিক আগেই চালু
Train Ticket Booking Latest Update: দুর্গাপুজোর আগেই ট্রেনের টিকিট বুকিং সিস্টেমে হচ্ছে বড় পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ফলে ট্রেনের টিকিট বুকিং প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে। কী পরিবর্তন হবে? কবে থেকে চালু হবে?
Train Ticket Booking Latest Update: ভারতীয় রেলের টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বড়সড় বিপ্লব আসতে চলেছে। বিশেষ করে যাঁরা তৎকাল টিকিটের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার্ভার হ্যাং হওয়ার সমস্যায় ভুগতেন, তাঁদের জন্য রয়েছে সুখবর। ভারতীয় রেল তাদের ‘প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম’-কে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছে। ভারতীয় রেল সূত্রে খবর, আগামী অগস্ট থেকে কার্যকর হতে চলা এই নতুন সিস্টেমে বুকিংয়ের গতি হবে সুপারফাস্ট। ভয় থাকবে না সার্ভার ক্র্যাশ হওয়ার।
প্রতি মিনিটে ৫ লাখ টিকিট বুকিংয়ের লক্ষ্য
বর্তমানে ভারতীয় রেলের সিস্টেমে প্রতি মিনিটে প্রায় ২৫ হাজার টিকিট বুক করা সম্ভব হয়। কিন্তু উৎসবের মরশুমে বা তৎকাল বুকিংয়ের সময় যখন লাখ-লাখ মানুষ একসঙ্গে লগ-ইন করেন, তখন সার্ভার ধীরগতির হয়ে যায়। রেল সূত্রে খবর, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রতি মিনিটে পাঁচ লাখেরও বেশি টিকিট বুকিং করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এর ফলে টিকিট কাটার সময় পেমেন্ট ফেল হওয়া বা পেজ লোড না হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন যাত্রীরা।
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ভারতীয় রেল এখন ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এআই (AI) প্রযুক্তির ওপর জোর দিচ্ছে। নতুন এই ডিজিটাল পরিকাঠামো একসঙ্গে প্রায় দু'কোটি সক্রিয় ব্যবহারকারীকে সামলাতে সক্ষম হবে। বর্তমানে ১০ লাখের বেশি ইউজার একসঙ্গে লগইন করলে সার্ভারের গতি ৪০-৬০ শতাংশ কমে যায়, যা নতুন সিস্টেমে আর হবে না।
টিকিট কনফার্ম হওয়ার সম্ভাবনা জানাবে এআই
নতুন সিস্টেমের অন্যতম আকর্ষণীয় ফিচার হলো এর এআই ভিত্তিক প্রেডিকশন মডেল। কোনও যাত্রী যখন ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কাটতে যাবেন, তখনই সিস্টেম তাঁকে জানিয়ে দেবে ওই টিকিটটি কনফার্ম হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। শুধু তাই নয়, যদি কোনও নির্দিষ্ট ট্রেনে সিট না থাকে, তবে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাছাকাছি সময়ের অন্য ট্রেনের তালিকা দেখাবে যেখানে টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ।
তৎকাল রিফান্ড এবং দালাল চক্রে লাগাম
নতুন ব্যবস্থায় 'স্মার্ট পেমেন্ট গেটওয়ে' যুক্ত করা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে গেলেও টিকিট বুক হয় না। সেক্ষেত্রে রিফান্ডের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়। রেলের নতুন 'জিরো-ফেল মিশন'-এর আওতায় টিকিট বুক না হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিফান্ড পাওয়া যাবে। এছাড়া, উন্নত এআই সফটওয়্যারের মাধ্যমে দালালদের ব্যবহৃত 'বট' শনাক্ত করা হবে, যাতে সাধারণ যাত্রীরা সহজেই টিকিট পান।
অগস্ট থেকেই মিলবে সুবিধা
রেল বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। মূলত পুজোর মরশুম এবং দীপাবলির সময় যাত্রীদের চাপ সামলাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনকে ভারতীয় রেলের ইতিহাসে সবথেকে বড় 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন' হিসেবে দেখা হচ্ছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।