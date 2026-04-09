ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో 2బీహెచ్కే కాలనీల్లోని 1,400 దుకాణాలకు వేలం
Hyderabad : 2బీహెచ్కే కాలనీల్లోని 1,400 దుకాణాలకు వేలం వేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. నాలుగు జిల్లాల పరిధిలో ఈ వేలం జరుగుతుంది.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి , మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని 36.. 2BHK హౌసింగ్ కాలనీలలో ఉన్న 1,400కు పైగా దుకాణాలను ఏప్రిల్ 9 నుంచి వేలం వేస్తున్నారు. రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి, స్థానిక వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి, నివాస కాలనీలలో 60 నుండి 400 చదరపు అడుగుల పరిధిలో దుకాణాలను నిర్మించారు. సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశారు.
మొదటి దశలో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఎనిమిది కాలనీలలోని 273 దుకాణాలకు ఏప్రిల్ 9, 10 తేదీలలో వేలం నిర్వహించనున్నారు. రెండో దశలో, హైదరాబాద్లోని 10 కాలనీలలోని 77 దుకాణాలను ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీలలో వేలం వేయనున్నారు.
అదేవిధంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని 12 కాలనీలలో ఉన్న 892 దుకాణాలను ఏప్రిల్ 15, 17 తేదీలలో వేలం వేయనున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆరు కాలనీలలో ఉన్న 372 దుకాణాలను ఏప్రిల్ 15, 18, 21 తేదీలలో వేలం వేయనున్నారు.
దుకాణాలను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, ఉన్నచోటనే వేలం వేస్తున్నారు. అయితే కనీస ధరలు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువగా నిర్ణయించారు. ఆసక్తిగల బిడ్డర్లు కాలనీలను సందర్శించి, అనువైన దుకాణాలను గుర్తించి, నిర్ణీత వేలం తేదీలలో ఉదయం 11 గంటలలోపు సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయంలో అవసరమైన ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్ (EMD) సమర్పించి వేలం కోసం నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఈ దుకాణాల వేలం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఆయా కాలనీల అభివృద్ధి, నిర్వహణ కోసం మాత్రమే వినియోగిస్తారు. వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని కార్పస్ ఫండ్గా నిర్వహిస్తారు. దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని, నివాసితుల నుండి వచ్చే నెలవారీ నిర్వహణ విరాళాలతో కలిపి, లైటింగ్, లిఫ్టులు, బోర్వెల్ల వంటి ఉమ్మడి అవసరాల నిర్వహణకు వినియోగిస్తారు.
ఈ డబ్బును ప్రభుత్వంపై ఆధారపడకుండా చిన్నపాటి మరమ్మతులు, నిత్యావసర సేవలు, కాలనీల మొత్తం నిర్వహణ కోసం కూడా వినియోగిస్తారు. సహకార సంఘాల చట్టం కింద నివాసితుల సంక్షేమ సంఘాల ఉమ్మడి ఖాతాల ద్వారా ఈ నిధులు ఖర్చు చేస్తారు.
