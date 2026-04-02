    Hyderabad Traffic : హనుమాన్ జయంతి ఊరేగింపు.. హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

    Hyderabad Traffic : ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ చిన్న జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో భారీ ఊరేగింపు ఉండనుంది. దీంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు.

    Published on: Apr 02, 2026 5:35 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఏప్రిల్ 2న జరిగే హనుమాన్ చిన్న జయంతి ఊరేగింపు సందర్భంగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. 100కు పైగా ఊరేగింపులు, 12 కిలోమీటర్ల ర్యాలీ మార్గం ఉండటంతో భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడుతుందని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందువల్ల ప్రయాణికులు తదనుగుణంగా తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు ప్రధాన ఊరేగింపు మార్గాలలో రాకపోకల కోసం పోలీసులు సలహాను జారీ చేశారు.

    హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
    ప్రధాన ఊరేగింపు గౌలిగూడ రామ మందిరం నుండి ప్రారంభమై, పుత్లిబౌలి, నారాయణగూడ, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అశోక్ నగర్, కావడిగూడ, బైబిల్ హౌస్, ప్యారడైజ్ జంక్షన్ గుండా, అనేక ప్రధాన రహదారుల మీదుగా సాగి ముగుస్తుంది. ఈ మార్గంలోని పలు కూడళ్ల వద్ద వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రిస్తామని లేదా నిలిపివేస్తామని, ఊరేగింపు కదలికను బట్టి మళ్లింపులు కూడా ప్రణాళిక చేసినట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు.

    అబిడ్స్, కాచిగూడ, నారాయణగూడ, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, ముషీరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు అనేక మళ్లింపు పాయింట్లను గుర్తించారు. ఊరేగింపు చివరి భాగం ప్రతి కూడలిని దాటే వరకు మాత్రమే ఈ మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయి.

    ఊరేగింపులోని వివిధ దశలలో రద్దీని తగ్గించడానికి, లక్డీకాపుల్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, మెహదీపట్నం, సికింద్రాబాద్ వంటి కీలక కారిడార్ల మధ్య ప్రయాణించే ప్రయాణికుల కోసం అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కూడా సూచించారు.

    కర్మన్‌ఘాట్ హనుమాన్ ఆలయం నుండి బయలుదేరే ప్రత్యేక ఊరేగింపు, చంపాపేట్, సైదాబాద్, మలక్‌పేట్, చాదర్‌ఘాట్ మీదుగా ప్రయాణించి, సుమారు 10.8 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి, డీఎంహెచ్ఎస్ జంక్షన్ వద్ద ప్రధాన ర్యాలీలో కలుస్తుంది. ఈ మార్గంలో కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, నిలుపుదలలు అమలు చేస్తారు.

    ప్రయాణికులు సూచించిన మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలని, అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్‌లను అనుసరించాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించాలని పోలీసులు సూచించారు. ఊరేగింపు నిర్దిష్ట పాయింట్లను దాటిన తర్వాత ఆంక్షలు తీసేస్తామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

    ఇదిలా ఉండగా మల్కాజ్‌గిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ కూడా ఊరేగింపు కోసం ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తుంది. ప్రధాన ర్యాలీలో చేరడానికి ముందు పలు ఊరేగింపులు కీలక పాయింట్ల వద్ద కలుస్తాయి. కమిషనరేట్ పరిధిలోని 14 ఊరేగింపులు, ఉదయం 11.30 గంటలకు గౌలిగూడ రామ్ మందిర్ నుండి ప్రారంభమై, సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి, రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో తాడ్‌బండ్‌లోని శ్రీ హనుమాన్ ఆలయం వద్ద ముగిస్తుంది. ప్రధాన ఊరేగింపులో చేరడానికి ముందు కర్మన్‌ఘాట్ హనుమాన్ ఆలయంతో సహా పలు ప్రదేశాలలో కలుస్తాయి. దీనిలో సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర మల్కాజిగిరి పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ ఊరేగింపు సాయంత్రం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో సీటీఓ జంక్షన్‌కు చేరుకుంటుందని అంచనా.

    అంతేకాకుండా మల్కాజ్‌గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సుమారు 92 చిన్న ఊరేగింపులు జరగనున్నాయి. దీనివల్ల పలు మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. సీటీఓ నుండి టాడ్‌బండ్ వరకు, మల్కాజ్‌గిరి నుండి ఆనంద్‌బాగ్ రోడ్డు వరకు, సఫిల్‌గూడ నుండి నెరెడ్‌మెట్ వరకు, ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ నుండి ఏస్ రావు నగర్ వరకు, సైనిక్‌పూరి నుండి Yapral వరకు, హసంపేట నుండి టాడ్‌బండ్ వరకు, తార్నాక నుండి హబ్సిగూడ వరకు, కర్మాన్‌ఘాట్ నుండి సరూర్‌నగర్ వరకు, అల్కాపురి నుండి కర్మాన్‌ఘాట్ వరకు, ఎన్జీఓస్ కాలనీ నుండి ఎల్బీ నగర్ వరకు ఉన్న మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని పోలీసులు గుర్తించారు.

    ఊరేగింపు సాగే మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రించనున్నారు. ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద వాహనాలను మళ్లిస్తారు. కొన్ని నిర్దిష్ట మార్గాల్లో భారీ వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు, సరుకు రవాణా వాహనాల ప్రవేశంపై ఆంక్షలు విధిస్తారు. ఈ మార్గాల్లో 'నో-పార్కింగ్' (వాహనాలు నిలపకూడని) నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేస్తారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిలిపి ఉంచిన వాహనాలను టోయింగ్ ద్వారా తొలగిస్తారు.

    Tadbund Hanuman ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల కోసం దోబిఘాడ్ వద్ద, టాడ్‌బండ్ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద ఉన్న హనుమాన్ రెడ్డి కంప్లెక్స్‌లో, కార్ఖనాలోని ఇంపీరియల్ గార్డెన్స్ సమీపంలో ఉన్న ఒక ఖాళీ స్థలంలో పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజలు తప్పకుండా ఈ ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ పాటించాలి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

    Home/Telangana/Hyderabad Traffic : హనుమాన్ జయంతి ఊరేగింపు.. హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
