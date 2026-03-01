Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TGSRTC: వేసవి వేళ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - టికెట్ ధరలు తగ్గించిన ఆర్టీసీ, నేటి నుంచే అమలు

    TGSRTC Ticket Rates : జంట నగర వాసులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ- మెట్రో ఏసీ, మెట్రో డీలక్స్ బస్సుల టికెట్ రేట్లు తగ్గించారు. ఈ నిర్ణయం ఇవాళ్టి(మార్చి 1) నుంచే అమల్లోకి రానుంది.

    Published on: Mar 01, 2026 1:13 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హైదరాబాద్ లోని జంట నగర వాసులకు ఆర్టీసీ తీపి కబురు చెప్పింది. ఈ- మెట్రో ఏసీ, మెట్రో డీలక్స్ బస్సుల్లో టికెట్ రేట్లను తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం ఇవాళ్టి(మార్చి 1) నుంచే అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించింది.

    TGSRTC : జంట నగర వాసులకు శుభవార్త
    TGSRTC : జంట నగర వాసులకు శుభవార్త

    ప్రస్తుతం వేసవి కాలం కావటంతో ఎండలు ముదురుతున్నాయి. ఓవైపు ఉక్కపోత కూడా మొదలైంది. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అయితే ఉక్కబోత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ప్రజలు ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్‌లో తిరిగే ఏసీ బస్సుల్లో టికెట్ల రేట్లను తగ్గిస్తూ నిర్ణయం ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    • నగరంలో తిరిగే మెట్రో డీలక్స్ ఏసీ బస్సుల్లో కిలోమీటర్లకు గాను టికెట్ ఛార్జీ రూ.30గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దానిని రూ.25కి తగ్గించారు.
    • ఈ-మెట్రో ఏసీ బస్సుల్లో నాలుగు కిలోమీటర్లకు గాను రూ.35 చొప్పున టికెట్ ధర ఉండేది. తాజా నిర్ణయంతో రూ.25కి తగ్గింది.
    • ఈ మెట్రో ఏసీ బస్సుల్లో ఏకంగా రూ.10 మేర తగ్గింది.
    • గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మొత్తం 275 మెట్రో డీలక్స్, 90 ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులు సేవలు అందిస్తున్నాయి.
    • తెలంగాణ ఆర్టీసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు ఈ బసుల్లో ప్రయాణించేందుకు ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది.
    recommendedIcon
    News/Telangana/TGSRTC: వేసవి వేళ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - టికెట్ ధరలు తగ్గించిన ఆర్టీసీ, నేటి నుంచే అమలు
    News/Telangana/TGSRTC: వేసవి వేళ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - టికెట్ ధరలు తగ్గించిన ఆర్టీసీ, నేటి నుంచే అమలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes