    రెట్రో ఫిట్మెంట్‌ కోసం 240 ఆర్టీసీ బస్సులు.. 2027 నాటికి హైదరాబాద్‌లో 2,800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు!

    వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులను ఉపయోగించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆ వైపుగా అడుగులు వేస్తోంది.

    Published on: Feb 14, 2026 6:57 AM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ పాత డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చడం ద్వారా గ్రీన్ మొబిలిటీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ సెప్టెంబర్ 15, 2025న పాత డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చడానికి రెట్రో ఫిట్మెంట్‌ కోసం టెండర్లను పిలిచింది. అందులో భాగంగా కార్పొరేషన్ 200 బస్సులను సాయి గ్రీన్ మొబిలిటీకి, మరో 40 బస్సులను కళ్యాణి పవర్ ట్రైన్ లిమిటెడ్‌కు అప్పగించింది.

    TGSRTC ప్రకారం 2027 నాటికి హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిమితుల్లో 2,800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అధికారులు. ప్రజా రవాణాపై ఆధారపడటం పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల కాలుష్య స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

    ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ అంతటా ఆరు డిపోల నుండి 325 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం మరో 175 బస్సులను ఫ్లీట్‌లోకి చేర్చడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. 19 అదనపు డిపోలలో ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 10 కొత్త డిపోలు, 10 ఛార్జింగ్ కేంద్రాలకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఈ మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చు దాదాపు రూ.392 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.

    అధికారులు ముషీరాబాద్‌లో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టును కూడా రెట్రోఫిట్టింగ్ ఆచరణీయతకు నిదర్శనంగా సూచించారు. 2023లో ముషీరాబాద్ డిపో నుండి ఒక డీజిల్ బస్సును ప్రైవేట్ రంగ సహాయంతో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుగా మార్చారు. ఇప్పుడు ఉప్పల్ డిపో పరిమితుల్లో విజయవంతంగా నడుస్తోంది.

    టీజీఎస్ఆర్టీసీ వైస్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాగిరెడ్డి హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు కోసం ఒక హరిత ప్రయాణం మెుదలైందన్నారు. దానికి మద్దతు ఇవ్వాలని పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నగర రవాణా వ్యవస్థను పునర్నిర్మించడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కోసం పిలుపునిచ్చారు. బస్ భవన్‌లో జరిగిన సమావేశంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు, రెట్రోఫిట్టింగ్ సంస్థల ప్రతినిధులు కార్యక్రమం పురోగతిని సమీక్షించారు.

