TGSRTC : శివరాత్రికి 43 శైవ క్షేత్రాలకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ 2,243 ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు
మహా శివరాత్రి పురస్కరించుకుని 43 శైవ క్షేత్రాలకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ భారీగా బస్సులను నడుపుతోంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండూ చూసుకుంటోంది.
ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రిని దృష్టిలో ఉంచుకుని శైవ క్షేత్రాలకు ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లేందుకు 2,243 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) ప్రకటించింది. తెలంగాణలోని 43 శైవ క్షేత్రాలకు ప్రయాణికుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఈ బస్సులు ఉపయోగపడతాయి. ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు రెండు రోజుల పాటు ఈ ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నట్లు టీజీఎస్ఆర్టీసీ తెలిపింది.
మొత్తం బస్సులలో 781 ప్రత్యేక బస్సులు శ్రీశైలానికి, 416 వేములవాడకు, 249 ఏడుపాయలకు, 326 కీసరగుట్టకు, 127 వేలాలకు, 71 కాళేశ్వరానికి, 273 కొమురవెల్లి, అలంపూర్, ఉమామహేశ్వరం, పాలకుర్తి, రామప్ప, ఇతర దేవాలయాలకు నడిపిస్తారు.
హైదరాబాద్ నగరం నుండి ప్రయాణించే ప్రయాణికులు మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, సీబీఎస్, ఐఎస్ సదన్, కేపీహెచ్బీ, బీహెచ్ఈఎల్ నుండి శ్రీశైలానికి ప్రత్యేక బస్సులు ఉంటాయి. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఇబ్బంది లేకుండా నీడ, సీటింగ్ ఏర్పాట్లు, తాగునీటి వసతి వంటి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది.
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ప్రత్యేక సర్వీసుల టికెట్ ధరలను 1.5 రెట్లు సవరించినట్లు రాష్ట్ర టీజీఎస్ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. సాధారణ సర్వీసుల ఛార్జీలు మారవు. ఫిబ్రవరి 14, 16 మధ్య నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు ఫిబ్రవరి 15, 17 మధ్య నడిచే ఎడుపాయలకు మాత్రమే సవరించిన ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. ప్రయాణికుల స్పష్టత కోసం ప్రత్యేక సర్వీసులపై డిస్ప్లే బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తారు.
కార్పొరేషన్ వైస్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై.నాగి రెడ్డి ఏర్పాట్లపై సమీక్ష చేశారు. సజావుగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సంవత్సరం గత శివరాత్రితో పోలిస్తే 208 అదనపు బస్సులు నడపనున్నట్లు, డిమాండ్ను బట్టి మరిన్ని సేవలను మోహరించడానికి ఫీల్డ్ అధికారులకు అధికారం ఉందని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ కేటగిరీలలో మహా శివరాత్రి స్పెషల్ సర్వీసులలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అమలులో ఉంటుంది, జీరో టిక్కెట్లు జారీ చేస్తారు. హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలం వెళ్లే ప్రత్యేక బస్సులకు ముందస్తు రిజర్వేషన్లు www.tgsrtcbus.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.