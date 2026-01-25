మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం 51,000 ట్రిప్పులను ప్లాన్ చేసిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ
మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ 51,000 ట్రిప్పులను ప్లాన్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. దాదాపు మూడు కోట్ల మంది భక్తుల రాకపోకలను నిర్వహించడానికి జనవరి 25 మరియు ఫిబ్రవరి 1 మధ్య కార్పొరేషన్ 4,000 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది.
పండుగ సమయంలో ప్రత్యేక బస్సులు దాదాపు 51,000 ట్రిప్పులు చేపడతాయని రవాణా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, సీనియర్ ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి డ్రైవర్లు, సూపర్వైజర్లు, భద్రతా వార్డెన్లతో సహా మొత్తం 10,441 మంది ఆర్టీసీ సిబ్బందిని నియమించారు.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, ఇతర పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే భక్తులకు అంతరాయం లేకుండా కనెక్టివిటీని అందించడానికి, ప్రతి గంటకు కనీసం 15 బస్సులు బయలుదేరేలా షెడ్యూల్లను ప్లాన్ చేశారు ఆర్టీసీ అధికారులు.
మహిళా భక్తులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించే విషయం ఏంటంటే.. జాతర సమయంలో మహాలక్ష్మి పథకం వర్తిస్తుంది. దీని వలన అన్ని సాధారణ, ఎక్స్ప్రెస్ ప్రత్యేక బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం లభిస్తుంది. ఇతర ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక సర్వీసులకు సాధారణ ఛార్జీపై 50 శాతం సర్ఛార్జ్తో ఛార్జీల విధానం ప్రవేశపెట్టారు. సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం ప్రైవేట్ వాహనాల కంటే ఆర్టీసీ బస్సులను ఇష్టపడాలని ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రజలను కోరుతున్నారు.
మేడారంలో విస్తృతమైన మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాట్లు జరిగాయి. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి సీతక్క ప్రారంభించిన తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్ 1400 ఎకరాలకుపైగా, 42 ప్రత్యేక పార్కింగ్ ప్రాంతాలతో అభివృద్ధి చేశారు. జిల్లా వారీగా క్యూ లైన్లు, బస్సు షెడ్యూల్లను చూపించే డిజిటల్ డిస్ప్లే బోర్డులు, రియల్ టైమ్ పర్యవేక్షణ కోసం కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్, టికెట్ కౌంటర్లు, క్యాంటీన్లు, తాత్కాలిక టాయిలెట్లు వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. స్థానిక ఆదివాసి సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే శాశ్వత ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ను నిర్మించడానికి కూడా ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.
గత సంవత్సరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి వరంగల్, కరీంనగర్, ఇతర జోన్ల ప్రాంతీయ నిర్వాహకులు కఠినమైన భద్రతా సూచనలు జారీ చేశారు. నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడం, ప్రైవేట్ వాహనాలపై అధికంగా ఆధారపడటం వల్ల గతంలో తీవ్ర జాప్యాలు, ప్రమాదాలు సంభవించాయని అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని పరిష్కరించడానికి ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు సింగిల్-లేన్ కాన్వాయ్లలో బస్సులను నడపాలని ఆదేశించారు.
కరీంనగర్ రీజియన్ మాత్రమే గోదావరిఖని, హుస్నాబాద్, హుజూరాబాద్, పెద్దపల్లి, మంథని వంటి డిపోల నుండి 700 బస్సులను మోహరిస్తుంది. భూపాలపల్లి డిపో కూడా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటల నుండి ఘన్పూర్, ములుగు, పస్రా మీదుగా ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతుంది. జాతర ముగిసే వరకు కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.